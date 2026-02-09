中國男駕藍寶堅尼撞東京警車 「釀2警重傷」棄同車女子逃逸後自首

東京築地大橋發生連環車禍，其中一輛警車被中國男子駕駛的藍寶堅尼衝撞，造成兩名警察重傷。（擷取自@Atsu_4/X）

日本東京中央區築地大橋昨（8）日因降雪路面結冰，接連發生多起連環車禍，其中一輛藍寶堅尼跑車竟高速衝撞正在處理事故的警車，造成2名員警重傷。肇事的中國籍駕駛事後逃逸，當晚才到警局投案。

綜合日媒報導，事故發生在8日凌晨4時左右，中國籍男子劉長然駕駛豪華跑車藍寶堅尼行經東京中央區築地大橋時，從後方撞上停靠路旁、正在處理轎車與計程車事故的警車，導致車內51歲與49歲兩名男性警官分別出現頸椎與腰椎骨折重傷，預估需約1個月才能康復。

藍寶堅尼車內還載有一名20多歲外籍女子，同樣受到重傷，但劉男未下車救援，直接駕車逃離現場。警視廳隨即以重大傷害肇事逃逸案展開追查。

直到當晚，劉嫌自行前往月島警署投案，並向警方供稱：「我確實撞上停靠在左側的車輛，因為自己受傷疼痛難忍，想先去醫院治療才離開現場。」警方表示，劉男已坦承涉案，詳細肇因仍在調查。

警方也指出，受降雪影響，築地大橋路面結冰，同一時段共發生4起交通事故、涉及8輛車輛，連同本案共造成7人受傷，研判多起事故皆與車輛打滑有關。

