衰！ 中國不敢談高市早苗歷史性勝選 桌球球星張本智和被當出氣筒

日本首相高市早苗率領自民黨橫掃眾議院大選，取得3分之2絕對多數的316席，中國微博則明顯刻意壓制相關消息，在前50大熱搜裡幾乎看不到，反倒是日本桌球運動員張本智和成了出氣筒，被罵上了熱搜第一。

2026年海口亞洲杯桌球賽男單決賽於8日晚間展開，中國選手王楚欽最終以4：2戰勝張本智和，在日本眾院選舉結果逐漸明朗後，中國便將怒氣發洩到張本智和身上，藉由「中國擊敗日本」的賽事結果來出一口氣。

目前的微博熱搜第一就是「中國軍網點名張本智和」，從中可以看到解放軍唯一新聞入口網站「中國軍網」，痛斥張本智和與日籍桌球女選手石川佳純，2024年8月曾一起參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社。

中國軍網強調，日本透過青少年接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，藉此灌輸經過美化歪曲處理的虛構歷史，其目的是在從根本上切斷真實歷史記憶的傳承，為復活「軍國主義」埋下思想伏筆、打好社會基礎。

中國網友看到消息也紛紛留言，直指「從來不覺得張本智和有啥好的，不知道是誰在吹」、「直接禁止張本一家入境」、「只要世界上有日本人在，世界就不得安寧」。不過，也有理性的網友質疑「是誰買的熱搜」，暗指張本智和被罵上熱搜第一是有幕後黑手在操作。

