    首頁 > 國際

    高市早苗眾院選大勝　李逸洋：台日關係將持續升溫

    2026/02/09 01:30 中央社

    駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯示日本凝聚強大共識力挺高市。台日關係未來勢必持續升溫，雙方在經濟與產業領域可望進一步合作。

    李逸洋表示，高市首相在選戰期間反覆強調經濟成長與強化國力，成功回應日本民眾對物價與經濟前景的高度關切，也凝聚了包括年輕世代在內的廣泛支持。他指出，執政聯盟取得眾議院2/3以上席次，意味日本政府在推動重大政策時將更具穩定性與執行力。

    李逸洋進一步指出，高市已宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，顯示日本正加速重建產業基礎與供應鏈韌性。

    在安全與外交層面，李逸洋表示，高市首相明言將於2026年底前修訂日本國家安全相關文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時，如何提高繼戰能力，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件、提高防衛費等作業應可較順利推動。

    李逸洋強調，台灣未來將與日美同盟並進，並攜手澳洲、菲律賓、韓國等理念相近國家，共同維護印太地區的和平與穩定。

    他表示，台日關係未來不僅可望更加緊密，雙方在經濟產業合作上的進展，也將創造台日互利雙贏。（編輯：何宏儒）1150209

    圖
    圖
