    情人節快到了！肯亞籲別送鈔票花束 違者罰款重則入獄

    2026/02/08 23:32 編譯張沛元／綜合報導
    肯亞央行呼籲民眾不要拿紙幣來製作花束，以免觸法。圖為2025年11月25日，肯亞首都奈洛的1名小販拿著1束摻有紙幣的花束。（美聯社）

    肯亞央行呼籲民眾不要拿紙幣來製作花束，以免觸法。圖為2025年11月25日，肯亞首都奈洛的1名小販拿著1束摻有紙幣的花束。（美聯社）

    值此全球各地民眾在一年一度西洋情人節前夕為送禮絞盡腦汁之際，東非國家肯亞的中央銀行（CBK）日前公開對該國近來颳起的「鈔票花束」風潮提出警告：不要冒著毀損國幣的風險，把鈔票做成表達愛意的花束，以免觸法被罰款，甚至坐牢。

    肯亞央行在聲明中指出，一束束肯亞紙幣被排列成花朵模樣，恐有損貨幣的完整性，因為為了固定紙鈔得不斷使用膠水、訂書釘與別針，導致紙幣「不適合流通」，增加紙幣的被拒收率以及過早被回收與更換，對民眾與央行造成本可避免的成本；肯亞央行雖不反對拿現金當禮物，「然其使用方式不應涉及任何改變、損壞或污損紙幣的行為」。

    肯亞刑法規定，刻意毀壞紙幣，無論是污損、撕毀或切割，皆為犯罪行為，意即製作現金花束者有可能被依法起訴；若遭定罪，最重恐被判入獄3個月、罰款2000先令（約台幣490元），或兩者併罰。

    肯亞並非唯一一個勸阻民眾不要製作鈔票花束的非洲國家。根據英國廣播公司（BBC），西非國家迦納的中央銀行數年前便呼籲民眾不要拿鈔票來製作禮盒與花束，至於奈及利亞近年來也逐漸遏止在婚禮上撒鈔票的傳統習俗。

