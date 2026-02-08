預測自民黨、維新會拿下356席 王定宇驚呼：夢幻到難以置信

民進黨立委王定宇。（資料照）

日本眾院大選結果揭曉，高市早苗首相率領的自由民主黨，已確定取得壓倒性勝利，預測自民黨和維新會拿下356席。對此，民進黨立委王定宇驚呼，「這個數字是真的嗎？簡直是夢幻到難以置信！」

王定宇在臉書發文表示，目前預測席次，在日本眾議院465席中，高市早苗領導的自民黨和維新會拿下356席，遠遠超過修憲所需的三分之二席次，使親中的政黨大幅度萎縮。讓他直呼，「這個數字是真的嗎？簡直是夢幻到難以置信！」

王定宇說，有人說日本沒有親中共的藍白政黨，其實這樣說並不準確，日本也是有類似藍白的政黨，「只是日本人民用選票做出選擇，親中政黨out！」

他分享，不久前在宏都拉斯的國會大選，親中的候選人全部落選，真的是從多數黨變成零席。「2026、2028就換我們台灣人做決定了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣人民何時才能像日本一樣啊？」、「日本要再次偉大了！」、「真羨慕日本好團結喔」、「就看台灣人什麼時候覺醒了」、「期待親共勢力徹底消失」、「看看日本想想台灣，為日本高興，但笑著笑著就哭了」、「比中樂透還讓人羨慕！」

