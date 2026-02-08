為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日媒：安倍晉三侄子岸信千世篤定連任眾議員

    2026/02/08 23:00 中央社
    前日相安倍晉三的侄子、自民黨籍的岸信千世篤定連任眾議員。（記者林翠儀攝）

    前日相安倍晉三的侄子、自民黨籍的岸信千世篤定連任眾議員。（記者林翠儀攝）

    日媒報導，前日相安倍晉三的侄子、自民黨籍的岸信千世篤定連任眾議員。這將是他第3度當選；另外，自民黨新人遠藤寬明成功接手父親遠藤利明的地盤，篤定首度當選眾議員。

    日本眾議院選舉今天投開票。山口放送（KRY）與「每日新聞」報導，岸信千世目前34歲，出生於日本政治世家，曾祖父是前首相岸信介，父親是前防衛大臣岸信夫。

    他在父親不爭取連任之後，2023年在父親的選區山口第2選區出馬參加補選，並以1700票險勝當時為立憲民主黨籍的平岡秀夫，首度當選眾議員。

    這次是岸信千世與平岡連續3次在這個選區對決。

    平岡目前72歲，曾任法務大臣，目前隸屬立憲民主黨與公明黨共組的中道改革聯合，雖然在山口第2選區失利，不過他同樣是比例代表區的候選人，之後將力拚在比例代表「復活」。

    儘管目前開票作業尚未結束，但根據日本電視新聞網NNN、讀賣新聞與日本放送協會（NHK）聯合實施的出口民調及目前掌握的資訊，岸信千世確定會當選。

    山形放送（ybc）報導，自民黨籍39歲新人遠藤寬明，是自民黨資深前議員遠藤利明的長子。他在這次選舉中「繼承」父親的選區山形縣第1選區，首度出馬參選。

    報導指出，他這次在山形縣第1選區的競爭對手是中道改革聯合前議員原田和廣，以及參政黨的新人櫻田恭子。

