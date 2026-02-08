日本政壇老將兩樣情！ ｢縱橫半世紀｣小澤一郎落馬 村上誠一郎意外當選

日本眾院大選結果揭曉，被稱為「政界破壞王」的重量級議員小澤一郎（圖右）意外落選。左為前駐日代表謝長廷。（資料照）

日本眾院大選結果揭曉，2名象徵意義極強的老將一落一升，成為本次選舉最具政治象徵性的對照畫面。被稱為「政界破壞王」的中道老將小澤一郎意外落選，而長年處於自民黨「非主流派」的村上誠一郎，則在比例代表第10順位幾近陪榜的狀況下，因自民黨大勝而戲劇性當選。

現年83歲的小澤一郎縱橫政壇超過半世紀，他的選區位於東北的岩手縣，從1969年當選至今已連續當選19屆，當地56歲以下的居民從一出生，就是小澤在當國會議員。

小澤是戰後日本政壇少數能實際左右政權輪替的人物。他在自民黨內崛起，1993年國會對宮澤內閣提出不信案，他帶頭造反，導致自民黨的「五五年體制」崩解，其後多次重組政黨版圖，被外界形容為「選舉之神」。2009年民主黨政權誕生，小澤的選戰布局與組織動員能力功不可沒。儘管近年影響力逐漸式微，但在野陣營內，他仍是具象徵意義的精神領袖與地方派系核心。

此次落選，象徵的不僅是一席議席的更替，而是日本戰後政治最後一批「造王者」世代正式退場。他的敗北，也反映選民結構世代轉換，也反映出中道在這次選舉中「變不出新把戲」的現實。

相對地，自民黨老將村上誠一郎的當選則充滿戲劇性。村上出身愛媛政壇世家，傳說是14世紀雄霸瀨戶內海「村上海賊」的後代，現年73歲的村上從1986年當選眾議員，至今已連續當選13屆。

村上長年以政策派自居，在黨內屬於非主流陣營。他曾公開批評安倍晉三為「國賊」，在保守派內部引發震盪，也因此被邊緣化多年。村上與前首相石破茂交情深厚，在石破內閣擔任總務相，被視為「石破側近」之一；而去年在國會逼問首相高市早苗對「台灣有事」的態度，引發外交風暴的話題人物、前外相岡田克也則是他的妹婿。

石破內閣時期，村上從非主流派變成主流派，2024年眾院大選，愛媛選區因縮減從4區變3區，村上退出小選區選舉，自民黨也依慣例給予優遇，列入四國比例選區的單獨代表第一名，這次原本預料他會再度列入比例單獨第一名，但名單揭曉後順位排在第10名。

依過去自民黨在四國比例選區的實力，村上被認為幾乎等同「安全落選」。然而高市旋風席捲全國，自民在比例代表大幅增長，最終突破預期席次，再加上列入重複比例的小選區候選人全壘打，使原本被視為陪榜的村上意外搭上當選末班車。

小澤與村上的一退一進之間，不僅是兩位老將的命運交錯，更反映出日本政治版圖正在加速世代更替與力量重組的現實。

