    首頁 > 國際

    8旬母遭擄7天、監視器未繳費斷線 曾罵川普女主播低頭：會付贖金

    2026/02/08 17:55 編譯陳成良／綜合報導
    美國NBC女主播賈斯禮（中）昨（7）日與兄姊共同發布影片，神情憔悴地向綁匪哀求，乞求讓受困7天的母親平安歸來，並首度表態「全家已準備好支付贖金」。（取自賈斯禮Instagram）

    曾因在電視上公開激辯、諷刺川普是「瘋癲阿北」而聲名大噪的NBC知名女主播薩凡娜．賈斯禮（Savannah Guthrie），目前正陷入人生最黑暗的時刻。其84歲高齡母親南希（Nancy Guthrie）遭擄走至今已進入第七天，賈斯禮昨（7）日發布一段神情憔悴的影片，低聲下氣向綁匪乞求：「我們理解了，我們會付錢。」

    求救影片證實已收到贖金要求

    美聯社報導，賈斯禮在影片中由多位兄弟姊妹陪伴，語氣充滿顫抖與哀求。她表示：「我們收到了你們的消息，我們理解了。現在請求你們把母親還給我們，好讓我們能一起慶祝。這是我們唯一的平安，這對我們極為珍貴，我們會付錢。」

    聯邦調查局（FBI）鳳凰城分處發言人證實，亞利桑那州當地電視台KOLD週五收到了一封與本案相關的郵件。在此之前，已有多家媒體收到聲稱是綁匪寄出的勒索信，其中一封信明確提出贖金要求，並定9日晚間為最後期限。FBI強調，這些信件提及了南希穿戴的Apple Watch型號以及其住宅的特定細節，公信力正被嚴肅調查。

    然而，案情調查中最令人扼腕的轉折在於科技產品的失效。皮馬郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）無奈透露，南希家門口的智慧型監視器在事發當天雖然偵測到移動，卻沒有錄下任何影像，原因竟是南希「沒有續訂雲端服務會員」。

    警長痛心表示：「這種感覺就像你以為抓到線索了，結果卻是一場空。我們知道監視器斷線前有記錄到動作，但因為沒有訂閱雲端存取，影像根本無法找回。」目前警方僅能透過在現場發現的血跡（經DNA證實為南希本人）進行追查，仍未鎖定任何具體嫌疑人。

    心臟病需用藥 川普介入指揮搜救

    這起綁架案已驚動白宮。川普昨（7）日在空軍一號（Air Force One）上受訪表示，搜救進展「非常順利」，並透露警方已掌握非常強力的線索。川普不計前嫌，親自下令聯邦各單位全力救援。

    由於南希患有高血壓與心臟病，且體內裝有心律調節器，必須每日服用關鍵藥物，警方擔憂失蹤7天後其健康狀況將急轉直下。目前大批偵查隊已重新封鎖南希居住的高級社區進行逐屋地毯式搜索，與時間賽跑，試圖在「週一死線」前將人救出。

    亞利桑那州警方發布的緊急協尋海報。NBC女主播賈斯禮的84歲母親南希（見圖）驚傳在家中遭綁架，由於現場留下血跡且傳出比特幣勒索信，案情驚悚，連總統川普都親自承諾派FBI介入調查。（美聯社）

