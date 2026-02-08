為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本眾議院選舉 逾2700萬人提前投票創新高

    2026/02/08 17:43 中央社
    日本眾議院選舉今天投開票。總務省估計有2701萬7098人提前投票，創下日本國政選舉新高。（美聯社）

    日本眾議院選舉今天投開票。總務省估計有2701萬7098人提前投票，創下日本國政選舉新高。（美聯社）

    第51屆日本眾議院選舉今天投開票。總務省估計，這次選舉有2701萬7098人提前投票，不僅較前一次2024年眾議院選舉增加約606萬人，也創下日本國政選舉新高。

    共同社、日本電視台（Nippon TV）、日本放送協會（NHK）報導，這次選舉，日本選民能在選舉公告隔天的1月28日到2月7日提前投票（期日前投票）。

    而這次提前投票的人數，占全體選民的26.1%，較前一次眾議院選舉高出5.93個百分點。

    另外，總務省指出，截至今天下午4時的全國單一選區投票率為21.64%，跟前一次眾議院選舉相比，下降2.65個百分點。而這個投票率不含事前投票的選民。

    其中，投票率最高的地區為靜岡縣27.65%，愛知縣26.14%排第二；投票率最低的區域為鳥取縣11.19%，福井縣13.82%為第二低。

    日本眾議院應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。這次選舉共有1284人登記參選，其中單一選區有1119人，比例代表有914人；重複參選的749人，若在單一選區落選，有機會在比例代表選區「復活」。

    投票所提早關閉以外的地區，投票截止時間為今晚8時（台北時間7時）。

    有些地區因為大雪因素，考量選民與選務人員安全，決定提前結束投票。

    而開票作業將從投票截止時間過後開始。日媒普遍預期，選舉結果大致能在9日凌晨之前見分曉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播