人類視力有盲區！烏賊求偶自帶「加密閃光」 特殊鏡頭才看得見

雄性安德烈烏賊捲起帶有虹彩光澤的長觸手，向雌性進行求偶展示。（圖片來源：Arata Nakayama）

人類常以為自己看盡了自然界的色彩，但一項最新研究顯示，我們其實錯過了一場場精彩的「燈光秀」。科學家發現，雄性烏賊在求偶時，會利用觸手發出一種人類肉眼無法看見的「偏振光（Polarized light）」，就像是開了專屬的「加密頻道」向雌性示愛，而在旁觀的人類眼裡，牠們卻只是呈現普通的灰白色。

根據科學新聞網站《Phys.org》報導，這項發表於權威期刊《美國國家科學院院刊（PNAS）》的研究指出，許多動物會利用鮮豔顏色求偶，這對人類來說顯而易見；但「光線的偏振（光波的振動方向）」卻是人類視覺的盲區。然而，包括烏賊在內的頭足類動物，雖然無法分辨色彩（是色盲），卻擁有極高階的偏振視覺。這讓科學家好奇：牠們是否利用這種人類看不見的光線進行秘密溝通？

研究團隊鎖定了一種名為「安德烈烏賊（Doratosepion andreanum）」的物種。當雄性試圖吸引異性時，會伸出2根特別長的腕足並改變身體姿勢。透過能分析偏振模式的特殊攝影機觀察，科學家驚訝地發現，這些腕足上會產生強烈的「垂直與水平偏振」圖案，形成極高對比的視覺訊號。這代表，當我們以為烏賊只是在揮舞觸手時，牠們其實正在發送高強度的求愛訊號。

內建「百葉窗」折射光線

那麼，這道「隱形光」是怎麼發出來的？研究發現，秘密藏在烏賊的皮膚底下。牠們的體內有一種特殊的反光結構，配合肌肉的拉扯，就像無數個微小的「百葉窗」或「稜鏡」。透過精準調整肌肉的角度，烏賊能把反射的光線「梳理」成特定的方向。這讓牠們的觸手在同類眼中，能發出高對比的明亮訊號，而在人類或捕食者眼中，卻依然只是不起眼的灰白色。

可望啟發新型光學科技

這項發現顯示，自然界中可能存在著更多人類未知的通訊層面。研究作者指出，就像動物界多彩的顏色一樣，可能還有無數種「偏振訊號」充斥在我們周遭。理解這種生物機制，可望啟發新型光學材料的開發，或是模仿烏賊的「隱形通訊」，應用於水下保密通訊系統。

