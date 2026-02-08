左右對決！葡萄牙總統大選 今次輪投票

葡萄牙8日舉行總統大選第2輪投票，溫和派的社會黨候選人席古可望勝出。圖為席古6日在葡國北部城市波圖的活動上發言。（路透）

值此當地政壇極右勢力抬頭以及日前遭逢致命風暴侵襲之際，葡萄牙8日舉行總統大選第2輪投票，上月首輪投票中領先的溫和派候選人席古（Antonio Jose Seguro）可望勝出。

根據法新社，投票所已於當地時間8日早上8時（台灣時間同日下午4時）開放，葡國國內外共1100萬選民將投下神聖一票。首批出口民調結果預計當地時間當晚8時（台灣時間9日清晨4時）出爐。

請繼續往下閱讀...

進入第2輪投票正面對決的雙強，是在上月首輪投票中得票最多與次多的2名候選人，分別是首輪投票得票率逾31%的社會黨（Socialist Party）候選人席古，以及首輪投票中得票率23.5%的極右派領導人溫杜拉（Andre Ventura）。民調顯示，席古可望在第2輪投票中輕鬆取勝。

葡萄牙總統很大程度上屬於儀式性角色，但仍擁有部分關鍵權力，例如在國家面臨危機時解散國會、提前召開國會大選。總統也能否決法案，但國會有權推翻總統否決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法