    國際

    達賴喇嘛辦公室：尊者從未與艾普斯坦會面及任何往來

    2026/02/08 17:23 中央社
    達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，達賴喇嘛尊者從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與艾普斯坦會面或往來。（美聯社）

    達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，達賴喇嘛尊者從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與艾普斯坦會面或往來。（美聯社）

    達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，指近日部分媒體與社交媒體試圖將達賴喇嘛尊者，與美國性犯罪富豪艾普斯坦作聯繫。經明確確認，達賴喇嘛尊者從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與艾普斯坦進行任何形式的會面、聯繫或往來。

    達賴喇嘛辦公室今天以「達賴喇嘛尊者與『艾普斯坦檔案』無任何關聯」為題發表聲明，提到上述內容。

    聲明表示，近日部分大眾媒體與社群平台（社交媒體）發表有關「艾普斯坦檔案」之報導，並試圖將達賴喇嘛尊者與傑弗瑞‧艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「聯繫起來」。

    這項聲明強調，達賴喇嘛辦公室在此明確確認，達賴喇嘛尊者從未與傑弗瑞‧艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與其進行任何形式之會面、聯繫或往來，特此澄清，以正視聽。

    中國西藏網5日晚間發表文章，聲稱引述印度「金融快報」2日報導及白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台X的貼文，指達賴喇嘛曾於2012年與艾普斯坦會面，且在美國司法部新公布的艾普斯坦電子郵件中，達賴喇嘛的名字被提到169次。

    中國西藏網還宣稱，2025年8月29日，美國「反擊」網站（COUNTERPUNCH）曾發表題為「達賴喇嘛為何會出現在艾普斯坦的家中？」文章，指一名記者宣稱在艾普斯坦位在曼哈頓別墅舉行的聚會上「見到了達賴喇嘛」。這篇文章隨後即在中文網路上流傳。但不少人質疑，上述內容消息來源可疑，有可能是中國方面針對轉世議題對達賴喇嘛發起的攻擊。

