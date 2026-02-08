艾普斯坦檔案新噁照曝！3男桌前用筆電 桌下驚見比基尼女跪爬

艾普斯坦性犯罪案文件，又有一張照片曝光引發討論；只見艾普斯坦與2名男子坐在桌前操作筆電，桌下卻有一名比基尼女子跪在他們腳邊。（美國司法部）

美國司法部1月底公布迄今為止最大一批的已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案文件，許多此前未見照片公開，現又有一張照片曝光引發討論；只見艾普斯坦與2名男子坐在桌前操作筆電，桌下卻有一名比基尼女子跪在他們腳邊，畫面令人不適。

《紐約郵報》曝光一張最新的艾普斯坦檔案照片，可以看到艾普斯坦和兩名男子坐在桌前操作筆電，疑似在辦公；不過桌子下竟驚見一名穿著白色比基尼的女子，跪爬著進去桌底，臀部還正對的鏡頭，地板上還放著一雙橘色人字拖，離她赤足不遠。

這三個男人則一副習以為常的樣子，同時這張令人不安的照片中還有牆上掛著一幅詭異的畫作，畫中一個裸體嬰兒躺在水槽裡，掛在牆上；照片中把女子的臀部和裸體嬰兒的生殖器等敏感部位都給塗黑。

照片中拍攝地點不明，照片中艾普斯坦身穿白色T恤和黑色運動褲，褲子上繡有「LSJ」字樣，有可能指的是他位於加勒比海的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James），因涉嫌組織大規模的未成年性交易活動，而成為惡名昭彰的「蘿莉島」。

