美國石油封鎖 重創古巴觀光業

川普對古巴的能源制裁，導致當地民生和觀光陷入絕境。（路透）

《彭博》8日報導，美國總統川普上月底發布行政命令，對古巴祭出嚴厲的石油封鎖措施，已開始重創古巴觀光業，許多度假村紛紛關閉。

川普此次行動的核心是利用關稅作為外交武器，切斷古巴的能源供應。具體而言，美國對直接或間接向古巴政府銷售、提供石油（含原油及石油產品）的國家加徵額外關稅，主要針對墨西哥、俄羅斯、委內瑞拉及阿爾及利亞等長期供應古巴石油的國家。

請繼續往下閱讀...

墨西哥在2025年已成為古巴最主要的油源供應者，但在川普威脅後已暫停對古巴出口石油。

古巴消息人士透露，位於古巴北部海岸的可可島（Cayo Coco）上至少有兩家大型海灘度假村將因燃料短缺，最快在本週末關閉。Mojito Cayo Coco度假村的一名員工表示，度假村關閉是因為沒有足夠的燃料供員工上班，大約200名客人將被轉移到約30英里外的Sol Cayo Coco度假村。

這名因擔心遭到報復而要求匿名的員工將度假村關閉歸咎於川普的制裁，並表示他的許多同事都因此失業。他在這家度假村工作20多年，曾多次因颶風而暫時關閉，但從未因非天氣相關的災害而關閉。

古巴政府6日晚間證實，為了應對美國對其燃料供應的威脅，古巴正在旅遊業實施一項「效率提升和設施整合計畫」，透過保持部分飯店營運，希望在旅遊旺季儘可能獲取外部收入。

每年北半球冬季期間，數十萬名加拿大遊客都會前往古巴享受陽光假期，加國當地旅行社表示，他們正密切關注局勢，並將繼續遵循渥太華政府的指示。

近日，渥太華當局已修改對古巴的旅遊指南，建議前往當地須「高度謹慎」，理由是能源危機和基本物資短缺。

針對美國的能源制裁，哈瓦那政府的因應措施包括減少公共交通線路、將工作日縮短至週一至週四，以及將部分大學課程轉為線上授課，以保障食品生產、供水和醫療保健等基本服務健全，同時希望加快使用太陽能的轉型計畫。

旅遊業是古巴的支柱產業之一，是其外匯收入的主要來源，因此一直受到政府的優先發展和大力保護。但古巴更廣泛的經濟困境，包括長時間的停電及食品和基本生活用品的短缺，正在損害該行業。

去年，古巴的外國遊客人數比2024年的預期下降18％，這是除了COVID-19疫情之外至少20年來的最低水準。外國遊客人數比2018年創下的470萬人歷史最高紀錄減少62％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法