美軍關鍵部署澳洲斯特林基地 提升台海衝突應對能力

美國海軍維吉尼亞級攻擊潛艦「佛蒙特號」去年10月底停靠西澳州斯特林基地。（法新社）

美國在印太地區的軍事布局其中之一，是在澳洲西澳州的斯特林基地（HMAS Stirling base）部署至多4艘潛艦，作為遏制中國的一部分戰略。如果美、中2國因台灣或南海問題發生軍事衝突，斯特林基地將為美國核潛艦提供靠近戰場的停泊點，並在局勢惡化時成為避難所。

《華爾街日報》7日報導，美方計畫在未來幾年向位於西澳的斯特林海軍基地部署至多4艘潛艦，首艘預計於2027年抵達。此舉旨在推進與太平洋盟友的軍事整合進程，以遏制中國。此次部署是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議的一部分。

美國目前在關島部署潛艦，但萬一美中軍事對抗，中國可能提前對關島發動飛彈攻擊，摧毀島上的軍事設施。對美國而言，這項安排在與中國發生潛在衝突時提供至關重要的優勢。不僅如此，斯特林基地相對靠近南海和台灣等熱點地區，為美國提供關島、夏威夷或美國本土以外的維護選擇。

最近訪問斯特林基地的美國海軍第七潛艦大隊（CSG 7）司令雷夫斯泰克（Lincoln Reifsteck）少將直言，「如果你身處衝突之中，艦艇受損，你肯定希望儘快重返戰場。因此，擁有這樣的地理位置，可以增強關島和珍珠港的現有能力，這將使美國海軍能夠更快重返戰場」。

斯特林基地位於西澳州伯斯（Perth）以南約1小時車程處，是美國及盟國軍事一體化的又一例證。美國及盟國希望透過武力展示說服北京，對台灣採取軍事行動的代價過於高昂。美國及盟國的軍隊正在加強聯合訓練，採購相同的裝備，旨在使雙方部隊不僅能夠相互操作，而且能夠互換使用。

澳洲政府正斥資約56億澳幣，在斯特林基地建造訓練中心、住房、潛艦碼頭改造、放射性廢棄物處理設施及電力設施等。去年底，美國海軍最先進的維吉尼亞級攻擊潛艦「佛蒙特號」（USS Vermont）在該基地停留約4週，美澳人員共同完成數十項潛艦維護工作。

此外，在斯特林基地附近的亨德森（Henderson），澳洲也撥款84億澳幣，建造一個維護和造船區。該區域預計將包括乾船塢，用於進行大型維修和最全面的維護工作。

哈德遜研究所高階研究員、前潛艦兵克拉克（Bryan Clark）表示，澳洲的設施「應該比關島的設施更完善，因為它將擁有一個帶有乾船塢的永久性岸上維修設施。理論上，海軍可以在澳洲實施一套全面的檢修方案，從而減少潛艦返回美國後所需的維修工作」。

由於澳洲不允許在領土上設立外國基地，官方公開將即將到來的美國部署定調為輪調部署，但目前的準備工作表明，美國潛艦可能會在斯特林基地停留一段時間。澳洲官員預計將有約1200名人員從美國和英國調往該地區，英國也計畫在斯特林基地部署一艘潛艦。

此外，依賴海上貿易的澳洲可以利用美國潛艦巡邏北部重要的咽喉要道。斯特林基地還可以成為理想的樞紐，美國潛艦可以在此封鎖重要的航道，一旦發生軍事衝突，就能切斷中國對外貿易往來。

前布希政府官員、現任雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Mike Green）表示，「從戰略和作戰角度來看，這（在斯特林部署潛艦）根本不需要考慮」。他說，雖然中國仍可用飛彈打擊該基地，但打擊難度會更大，因為斯特林基地比美國其他地方的基地更遠，「這個堡壘可能真的至關重要」。

