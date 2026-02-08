血染冬奧賽區！義大利阿爾卑斯山連環雪崩 3名滑雪客喪命

義大利北部阿爾卑斯山脈週六發生多起雪崩，造成多名遊客不幸罹難，且事發地點位於米蘭-科爾蒂納冬季奧運賽事舉辦區域。（美聯社）

義大利北部阿爾卑斯山脈週六（7日）發生多起雪崩，造成多名遊客不幸罹難，部分地點位於米蘭-科爾蒂納冬季奧運賽事舉辦區域。

據《路透》報導，義大利阿爾卑斯山救援隊證實，兩起雪崩發生於多羅米提山脈（Dolomites）的最高峰馬爾莫拉達山（Marmolada），該地靠近正在舉行冬奧女子高山滑雪賽事的柯提納戴比索（Cortina d'Ampezzo）。搜救人員在海拔3300公尺的羅卡角（Punta Rocca）尋獲一名男子遺體，據悉該男當時與另三名同伴在非管制區滑雪，疑似因人為觸發雪崩後遭深埋，儘管同伴與救援人員全力搶救，仍宣告不治。

幾乎在同一時間，另兩名滑雪者在下瓦爾泰利納谷（lower Valtellina valley）的阿爾博薩吉亞村（Albosaggia）遇難，當地鄰近舉行男子賽事的博爾米奧（Bormio）。此外，當地媒體指出特倫提諾區另有一人因早前的雪崩受傷送醫後不治，但救援部門尚未正式確認這第四名罹難者的身分。本週早些時候，該區域已有一場雪崩奪走兩名芬蘭籍滑雪者的性命。

義大利雪況與雪崩風險協會（AINEVA）警告，由於新雪及中等風速造成積雪板塊不穩，僅需一名滑雪者通過即可引發雪崩，呼籲民眾慎入山區並注意安全。阿爾卑斯山救援單位也提醒，越界滑雪風險極高，民眾應遵守安全規範，並隨時關注雪況預報。

