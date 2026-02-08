日本女性情人節送巧克力意願下降 通膨是主因

調查顯示，受商品價格上揚影響，日本女性今年在情人節送巧克力的動力下滑（彭博）

隨著西洋情人節即將到來，日本一家市調公司的調查顯示，由於日常用品價格上漲帶來壓力，今年準備在情人節送出巧克力的日本女性人數比去年減少。

《每日新聞》7日報導，在日本，女性傳統上會在情人節送巧克力給男性，包括伴侶、父親和同事，還有些女性也會與朋友互贈巧克力。然而，由Intage公司於1月14日至19日針對2500名年齡在15至79歲之間的女性調查顯示，42.8％的受訪者表示今年沒有送巧克力的計畫，比去年上升4個百分點。

進一步來看，送巧克力人數降幅最大的是送給家人，比2025年下降4.4％，降至38.7％。送給朋友的比例也下降2.1％，至11.2％；而「必須」贈送巧克力給同事的比例也下降1.3％，至7.9％。

絕大多數職業婦女不願參與向男性同事贈送巧克力的傳統，在787名相關受訪者中，85.4％的人表示不願這樣做，這是自2022年該調查開始以來的最高比例。相反，表示打算為自己買巧克力的女性比例幾乎持平，僅上升0.3％，至21.3％。

情人節巧克力的平均消費額增加8.1％，達到4943日圓（約台幣993元），但表示想要購買高品質巧克力的受訪者人數有所減少，顯示通膨可能正在抑制奢侈品消費。

帝國數據銀行近日發布的另一項巧克力價格調查顯示，情人節巧克力的平均價格年增4％，達到436日圓（約台幣87元），主要原因是可可價格上漲及日圓貶值導致進口成本增加。 2022年的平均價格則為355日圓（約台幣71元）。

