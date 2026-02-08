為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    媲美遊樂園設施！ 日本商場大排長龍 他走近驚見「投票等45分鐘」

    2026/02/08 15:36 即時新聞／綜合報導
    日本福岡縣民透露，自己路過設置在購物商場的一處投票站，發現現場大排長龍，選務人員還在排隊末端舉著投票等待時間告示牌。（圖擷取自@NStyles 社群平台「X」）

    日本福岡縣民透露，自己路過設置在購物商場的一處投票站，發現現場大排長龍,選務人員還在排隊末端舉著投票等待時間告示牌。（圖擷取自@NStyles 社群平台「X」）

    日本眾議院選舉今（8）日舉行投開票，然而許多地區受到大雪影響，導致交通受阻，總務省統計大約有2080萬人選擇期日前投票。住在福岡縣的民眾透露，他路過設置在購物商場的一處投票站，發現現場大排長龍，選務人員還在排隊末端舉著投票等待時間告示牌，誇張景象曝光後，也震驚不少日本網友並引發熱議。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「あれっくす」的日本網友，昨（7）日下午到福岡縣某間購物商場消費，結果看到商場內部排著一圈又一圈的長長人龍，他好奇走過去觀看，才發現這是在排福岡區的投票站，排隊民眾全是準備進行期日前投票的選民，站在隊伍末端的選務人員，甚至還舉著一個寫有「投票得等45分鐘」字句的告示牌。

    目睹這一幕的原PO，驚呼幸好自己早就決定在8日去住家附近的投票站，並分享照片提醒打算前往設在購物商場的投票站的選民，務必注意時間與人潮。貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「忘記買快速通關的下場（X）」、「我家住在很偏鄉，但投票也要排10分鐘」、「沒想到這次有這麼多日本人願意出門投票」、「無論年齡或性別，這才是正確的投票方式」、「好像環球影城、迪士尼樂園的熱門遊樂設施隊伍」。

    相關新聞請見：

    日本商場開設眾院提前投票站 民眾大讚：來購物時順便投完

