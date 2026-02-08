日本全民瘋曬自己「投票完了」證明票根 歌手、聲優、漫畫家加入

目前日本社群掀起曬出自己「投票完了」證明票根，許多人氣演員、歌手、聲優、漫畫家也加入這波分享行列。（圖擷取自@ryoJDN、@Nao1953Naoya、@raikumakoto社群平台「X」，本報合成）

日本眾議院大選今（8）日舉行投開票，總務省指出各地受到大雪影響，截至當地時間上午11點（台灣時間中午12時點）為止，投票率僅7.17％；不過早在今日以前，全日本已有約2080萬人完成「期日前投票」。目前日本社群掀起曬出自己「投票完了」證明票根，許多人氣演員、歌手、聲優、漫畫家也加入分享行列，成為網路最新熱門話題。

這波在曬出投票證明書的熱潮中，出現多名人氣老牌聲優，包含曾為《灌籃高手》流川楓、《名偵探柯南》諸伏景光配音的綠川光；為《死亡筆記本》夜神總一郎、《火影忍者》宇智波斑配音的內田直哉。另外，奇幻少年漫畫《魔法少年賈修》作者雷句誠、少女漫畫《地球守護靈》作者日渡早紀等著名漫畫家，也發文分享自己完成投票的圖文。

另外，日本熱血動畫御用搖滾樂團FLOW的主唱「KEIGO」、日本搖滾教主「西川貴教」等著名音樂人士，則是在事前發文透露他們選擇用期日前投票的方式，完成本次投票。其中，西川貴教將本次眾議院大選的投票形容成「巡回公演」，幽默表示自己絕對不會錯過這場公演，吸引大批粉絲關注與熱烈討論，還陸續曬出各自的投票證明書。

多次為人氣動畫《家庭教師HITMAN REBORN!》獻唱的視覺系樂團LM.C吉他手「Aiji」，則在昨（7）日晚間發文向所有具有投票權的日本民眾呼籲，千萬不要抱持「即使我去投票，政治也不會改變」這種負面想法，鼓勵大家盡可能投下自己的一票。

投票完了 — 緑川光 （@mdrkw_hikaru） February 8, 2026

