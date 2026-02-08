日本全民瘋曬自己「投票完了」證明票根 歌手、聲優、漫畫家加入

日本全民瘋曬自己「投票完了」證明票根 歌手、聲優、漫畫家加入2026/02/08 13:57 即時新聞／綜合報導
目前日本社群掀起曬出自己「投票完了」證明票根，許多人氣演員、歌手、聲優、漫畫家也加入這波分享行列。（圖擷取自@ryoJDN、@Nao1953Naoya、@raikumakoto社群平台「X」，本報合成）
日本眾議院大選今（8）日舉行投開票，總務省指出各地受到大雪影響，截至當地時間上午11點（台灣時間中午12時點）為止，投票率僅7.17％；不過早在今日以前，全日本已有約2080萬人完成「期日前投票」。目前日本社群掀起曬出自己「投票完了」證明票根，許多人氣演員、歌手、聲優、漫畫家也加入分享行列，成為網路最新熱門話題。
這波在曬出投票證明書的熱潮中，出現多名人氣老牌聲優，包含曾為《灌籃高手》流川楓、《名偵探柯南》諸伏景光配音的綠川光；為《死亡筆記本》夜神總一郎、《火影忍者》宇智波斑配音的內田直哉。另外，奇幻少年漫畫《魔法少年賈修》作者雷句誠、少女漫畫《地球守護靈》作者日渡早紀等著名漫畫家，也發文分享自己完成投票的圖文。
另外，日本熱血動畫御用搖滾樂團FLOW的主唱「KEIGO」、日本搖滾教主「西川貴教」等著名音樂人士，則是在事前發文透露他們選擇用期日前投票的方式，完成本次投票。其中，西川貴教將本次眾議院大選的投票形容成「巡回公演」，幽默表示自己絕對不會錯過這場公演，吸引大批粉絲關注與熱烈討論，還陸續曬出各自的投票證明書。
多次為人氣動畫《家庭教師HITMAN REBORN!》獻唱的視覺系樂團LM.C吉他手「Aiji」，則在昨（7）日晚間發文向所有具有投票權的日本民眾呼籲，千萬不要抱持「即使我去投票，政治也不會改變」這種負面想法，鼓勵大家盡可能投下自己的一票。
投票完了— 緑川光 （@mdrkw_hikaru） February 8, 2026
期日前投票行って来ました！— KEIGO_FLOW （@KEIGO_official） February 7, 2026
投票完了！#衆議院選挙2026 #選挙に行こう
衆議院選挙2026、期日前投票完了。— Aiji / アイジ （@Aiji_LMC） February 6, 2026
選挙権を持ってる皆さんは、是非投票にいきましょうね????#選挙に行こう
投票！完了！！ pic.twitter.com/U8pEXkS8Ut— 雷句誠 （@raikumakoto） February 8, 2026
投票完了後、雪降る帰路の途中、突然目の前にひらひら降り立った2羽の鳩????️— 日渡早紀????1/4のたわごと令和版 （@hujisunsun_m7） February 8, 2026
（๑´͈ ᐜ `͈๑）✨✨
大丈夫大丈夫????♀️
主義主張で喧嘩してもドンマイです????????????
今夜は美味しいご飯を食べませう???? pic.twitter.com/3p4kMzhvbW
無事朝イチで。— 淺場万矢 -Maya Asaba- （@maya_asaba） February 8, 2026
夫（@daichi_kwd）の投票完了イラスト、投票完了した皆様はぜひご自由にお使いください！#投票完了 pic.twitter.com/nDnsLmbsEY
Good Morning!— 緒方恵美 （@Megumi_Ogata） February 8, 2026
It's snowy@OSAKA→TOKYO.
「言論の自由」
現行の法律ではまだそれが残されている国。
変わることは必要。
同時に変えない勇気も大事。
何に守られて今があったのかを胸に、耳心地良い強さや旗に踊らされず、「考え続けつつ」変えていこう。
今日も、選挙明けも。これからも。 https://t.co/1fybLUSzRW pic.twitter.com/maihUNkLXO
投票完了！「VOTE」なんてツアーやってて、行かないわけいかんからね（笑） pic.twitter.com/Hyp0dMVlrg— 西川貴教 （@TMR15） February 5, 2026
本日期日前投票完了✨— 内田直哉 （@Nao1953Naoya） February 7, 2026
明日が雪と言う気象庁情報に皆さまも敏感????長蛇の列に並び投票完了
何か漢字が多いな... pic.twitter.com/3AnwAWZZ3d
期日前投票完了しました。— 山内圭哉 （@yamauchi_takaya） February 6, 2026
皆んな投票しよね。 pic.twitter.com/cJlu45mlTp
期日前投票完了！— 渡辺満里奈 （@marina_w1970） February 6, 2026
選挙翌日。自分の思ったように世界は変わらない。けど、投票を続ける。
私の声を届け続けるぞー。 pic.twitter.com/S0TzZ9ENrA
#零票確認ガチ勢— 【亮】（バンド、写真垢） （@ryoJDN） February 7, 2026
今回も中身確認&投票完了‼️#ゼロ票確認ガチ勢#衆議院議員総選挙#衆議院議員総選挙2026
あ〜寒かった。
帰宅して即布団に包まります????
零票確認ガチ勢よくあるQ&A
Q.何が楽しいの？
A.意味もなく並び、空箱をみるだけという盛大な悪ふざけ←#零票確認#ゼロ票確認 pic.twitter.com/fqA4X8QrDF
往復5時間かけて投票完了✌️#在外投票 #差別に投票しない pic.twitter.com/ivtGZ7r6Tr— かしい実果????????ドイツ美大留学中 （@kassy_art） January 31, 2026
投票完了！板橋区は降雪で積雪もあるので足元に気をつけ無理なさらずに。また選挙行ったら「投票済証明書」貰うのを忘れずに！なぜならば、お得なセンキョ割を利用できるから。本日、第51回衆議院議員総選挙 衆院選2026と最高裁判所裁判官国民審査ですが、安全第一に。 pic.twitter.com/BQCuIHz6fD— いたばしクミン。 （@ITABASHI2929） February 7, 2026