    首頁 > 國際

    6月倒數停火？ 美方設期限促和談 俄軍同日狂轟能源網

    2026/02/08 10:40 編譯陳成良／綜合報導
    俄軍昨（7）日再次對烏克蘭發動大規模空襲，基輔一處設施遭無人機與飛彈擊中後燃起大火，消防人員在現場冒煙撲救。澤倫斯基批評俄方在外交談判之際，仍持續破壞烏國能源設施。（路透）

    俄軍昨（7）日再次對烏克蘭發動大規模空襲，基輔一處設施遭無人機與飛彈擊中後燃起大火，消防人員在現場冒煙撲救。澤倫斯基批評俄方在外交談判之際，仍持續破壞烏國能源設施。（路透）

    美國川普政府已向烏俄雙方提議，將「今年6月」設為結束戰爭的期限。烏克蘭總統澤倫斯基7日證實美方已定出這份時程表，並指出若屆時未能達成協議，華府擬對雙方施加強大壓力；此外，下週三方會談擬首度移師美國邁阿密舉行。

    《法新社》報導，澤倫斯基明確指出，美方目前正推動一份明確的終戰目標。他表示：「美國人提議雙方在今年夏初（6月）前結束戰爭，並可能依照這個時間表對各方進行施壓。」他強調，美方不願看到戰事無限期拖延，正要求一份清晰的事件時程表。

    為推進進度，下一輪美烏俄三方會談預計於下週舉行。澤倫斯基透露，美方已提議將會場移至美國本土，地點極可能選在佛羅里達州的邁阿密，烏克蘭方面已確認參與。


    俄拋379兆元經濟補償方案

    除了終戰時程，談判桌上也涉及驚人的經濟利益。澤倫斯基證實，俄羅斯代表向美方提出了一份總額高達12兆美元（約新台幣379兆元）的經濟提案，又稱為「德米特里耶夫方案（Dmitriev package）」，由俄國特使德米特里耶夫主導。

    這份涉及到美俄雙邊經濟掛鉤的方案，已成為目前談判的關鍵籌碼。此外，美方亦曾提議將俄佔領的頓巴斯地區（Donbas）劃為「自由經濟區」作為停火折衷，但澤倫斯基對此仍持保留態度。

    然而，在外交談判加速的同時，俄軍並未停止對能源設施的打擊。澤倫斯基指出，俄軍7日發動大規模空襲，發射超過400架無人機與40枚飛彈。雖然未直接擊中核反應爐，但關鍵的高壓變電站受損，導致境內所有受控核電廠被迫「減少發電量」以保安全。

    澤倫斯基坦言，雖然美方再次提議停火期間應禁止攻擊能源設施，但歷史經驗顯示俄方誠信堪慮，曾有答應停火一週卻在第4天就違約開炸的紀錄。

