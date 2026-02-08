為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    各家紛預測高市早苗將大勝 小笠原欣幸揭唯一變數

    2026/02/08 10:26 即時新聞／綜合報導
    日本眾議院大選於今登場，不過日本各地都降下大雪。（美聯社）

    日本眾議院大選於今（8日）登場，日本政治學者小笠原欣幸指出，日本五大報一致認為，自民黨和日本維新的執政聯盟會有望贏得300席次，不過他也指出，儘管各家選情調查一致，很難想像選舉結果會突然改變，唯一可能造成落差的因素，或許是惡劣天氣等原因導致投票率大幅下降。

    小笠原欣幸今在臉書發文表示，今是日本眾議院選舉的投票日，天氣不佳，連東京西部郊外也出現今冬首次降雪，氣溫降至-2℃，雖然與多雪地區相比算不上什麼，但積雪與寒冷仍讓前往投票所變得不太輕鬆。

    小笠原欣幸6日也曾發文表示，他整理了日本五大報紙的選情調查結果，五家報紙一致認為，自民黨和日本維新的執政聯盟會有望贏得300席次；各家調查的另一個共同點是，自民黨的選情較早期階段有所上升，電視台的民調結果也類似。

    他認為，由於選情調查如此一致，很難想像選舉結果會突然改變。唯一可能造成落差的因素，或許是惡劣天氣等原因導致投票率大幅下降。

    今投票日日本各地近日下起大雪，包括北海道、東北地區、北陸地區、日本海沿岸一帶都颳起大雪，東京首都圈今早也已經積雪3公分。日本總務省指出，為了確保選民與工作人員的安全，有些地方政府調整了投票時間，包括延後開始或提前結束，呼籲民眾事先確認投票時間。

