2年換3總理！ 泰國大選今登場 邊境爆「致命衝突」成變數

泰國大選今（8）日登場，曼谷一處投票所的選務人員與警察在投票開始前，仔細檢查並封籤票箱。本次選舉在政局動盪與邊境衝突的陰影下舉行，各界高度關注改革派能否突破司法干預突圍。（美聯社）

泰國大選今（8）日舉行投票，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）面臨民調領先的改革派「人民黨」（People's Party）強力挑戰。由於泰國政局動盪，過去2年內已連續更換3位總理，加上去年與柬埔寨爆發兩次致命邊境衝突，使這場選舉充滿司法干預與地緣政治的變數。

《法新社》報導，本次大選被視為改革派與保守派建制勢力的關鍵對決。繼承被解散政黨「前進黨」香火的「人民黨」，雖然主張終結徵兵制並削減將軍人數，在民調中大幅領先，但政治觀察家提提南（Thitinan Pongsudhirak）示警，泰國政治的最終決定權往往不在選票，而在於「非選舉產生的力量」，重點恐在於選後的政黨解散令。

請繼續往下閱讀...

回顧過去3年，前進黨雖拿下國會最多席次，卻遭司法解散；隨後塔克辛（Thaksin Shinawatra）家族的為泰黨（Pheu Thai）雖組閣，但前總理賽塔與塔克辛之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）接連遭法院解職，最終由現任總理阿努廷於去年9月接手，創下2年換3總理的紀錄。



塔克辛家族祭百萬現金抽獎



不同於過往僅聚焦經濟，今年「國安問題」意外成為焦點。泰國與柬埔寨去年因長期邊境爭議，兩度爆發造成傷亡的武裝衝突。阿努廷領導的泰自豪黨（Bhumjaithai）藉此主打國防牌，強調國家需要強人捍衛主權。

另一方面，塔克辛家族的為泰黨為挽救下滑至16%的低迷民調，推出戴克辛姪子參選，並祭出民粹政策：承諾每天抽出9位幸運兒，每人發放100萬泰銖（約新台幣103萬元）以刺激經濟。



無單獨過半 選後組閣恐陷僵局



針對選舉結果，分析普遍預測「沒有任何政黨能取得絕對多數」。這意味著即便投票結果出爐，新政府何時能誕生仍是未知數，選後勢必進入漫長的跨黨派組閣談判。

今日投票也同步進行修憲公投，詢問選民是否原則上同意修改憲法，但並未列出具體條文。在跨國詐騙集團橫行、旅遊業尚未完全復甦且經濟疲軟的背景下，無論誰勝出，新政府都將面臨極為破碎且動盪的執政局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法