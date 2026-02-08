為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    葡萄牙總統決選2/8登場　民調預測極右派勝算低

    2026/02/08 02:00 中央社

    葡萄牙明天將舉行總統決選，由溫和派的社會黨候選人席古對決極右派政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉。儘管反建制的「夠了」去年已成為葡萄牙國會主要反對黨，民調預測溫杜拉勝出的機會不大。

    路透社報導，這是葡萄牙自2024年來第5次全國性選舉，也是該國總統大選40年來首度進入決選階段。11名總統候選人在第1輪投票中無人取得50%以上票數，凸顯葡萄牙政治版圖日益破碎（fragmentation）的現象。

    現年63歲的席古（Antonio Jose Seguro）在1月18日的第1輪投票中以逾31%得票率位居第一，43歲的溫杜拉（Andre Ventura）則以23.5%居次。民調顯示席古可望在決選中以大幅差距勝出。

    首輪投票的投票率為52%，創下葡萄牙總統選舉投票率15年來新高。

    葡萄牙總統很大程度上屬於儀式性角色，但仍擁有部分關鍵權力，例如在國家面臨危機時解散國會、提前召開國會大選。總統也能否決法案，但國會有權推翻總統否決。

    席古曾於2011年至2014年領導社會黨（Socialist Party），多數首輪總統候選人、部分內閣官員及執政聯盟多位資深議員均表態支持他，希望阻止溫杜拉勝選。

    不過葡萄牙中右派總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）拒絕表態支持任何一位決選候選人。

    最新民調指出，席古有望以50%到60%左右的得票率取得壓倒性勝利，溫杜拉的得票率則可能落在20%至30%之間。（編譯：洪培英）1150208

