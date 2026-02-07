寶寶剛出生就懂抓拍子 研究發現人類天生具節奏感

法國一家醫院在音樂治療中彈琴給寶寶聽。（法新社檔案照）

寶寶還在媽媽肚子裡時，就已經對音樂有反應，義大利學者5日發表的一份新研究進一步發現，剛出生的嬰兒能夠預測音樂中的節奏變化，顯示節奏感可能是人類與生俱來的能力。

《衛報》5日報導，這份研究報告第一作者、義大利技術研究院（IIT）神經科學家畢安可（Roberta Bianco）指出，胎兒心跳和活動變化顯示，8或9個月大的胎兒就開始對音樂有反應，之前的研究也呈現出，胎兒的音樂記憶某些面向會延續到他們出生後，不過，不清楚剛出生的寶寶大腦能夠處理音樂多少不同的面向，而這份研究透露出，新生兒能夠感知和預期音樂的節奏，而非旋律。

研究團隊利用腦電波圖（EEG）收集49名新生兒聽到音樂時的腦部活動數據，在寶寶熟睡時為其戴上耳機，以隨機順序播放巴哈創作的音樂，有的依照原始樂曲播放，有的打亂音高或音符時間順序，並以電腦模型，根據之前的旋律和節奏架構，估算每一個音符出現時的「令人意外」程度。

分析EEG訊號後發現，樂曲節奏上「意外的變化」，確實反映在寶寶大腦活動，意味著寶寶能夠追蹤，並且預期音樂的節奏模式；然而，旋律上的意外變化，以及在樂曲節奏和音高順序被隨機打亂下的變化，均未反映在他們的大腦活動中。畢安可指出，「由於一段樂曲中的音高、音符長短被隨機排列，大腦無法從中找出規律，來據此預測」。

這項研究發現意味著，人類大腦可能天生就會在聽到音樂時做出預測，尤其是音樂的節奏，畢安可說，「重要的是，這些預測不僅單單預期一段規律的間隔，還涉及預測音樂模式，學習這些模式接下來如何發展」。她認為，新生兒這種能力，可能根植於非常基本的生物和感官經驗，「在出生前，胎兒所處環境充滿規律的節奏，如媽媽的心跳以及和媽媽行走有關的律動」，這類節奏或許為大腦提供早期的節奏感知和可預測性。

這份研究5日在《公共科學圖書館生物學》（PLOS Biology）期刊發表。

