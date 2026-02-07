救回來了！「大百慕達陸蝸」擺脫瀕絕 重返棲地成功繁衍

英國徹斯特動物園復育的「大百慕達陸蝸」。（法新社）

一度被認為已從地球消失的迷你陸地蝸牛，在保育人員多年復育下，重返其自然棲地，參與復育工作的英國動物園7日證實，這種只分布在百慕達群島的古老物種，已成功在棲地建立穩定族群，擺脫瀕臨滅絕的命運。

《法新社》、《衛報》7日報導，這種「大百慕達陸蝸」（greater Bermuda land snail，學名Poecilozonites bermudensis）最初是在化石紀錄中為人所知，因多年一直未被發現現存個體，原本認為已經從百慕達消失，直到2014年研究人員在百慕達首府漢密爾頓一處巷道發現一批這種蝸牛，才重新確認仍存於世，其中一部分蝸牛被送到英國徹斯特動物園（Chester Zoo），專家歷時數年復育後，2019年起陸續將逾10萬隻帶回百慕達野放，嘗試重建其野生族群。

大百慕達陸蝸為百慕達群島特有種，其演化譜系可追溯到超過100萬年前，是百慕達古老生態系的遺蹟，其成年殼長約23公釐。

徹斯特動物園7日發表聲明，這種一度被認為已經消失的蝸牛，被徹斯特動物園、倫敦動物園的專家，從瀕臨滅絕挽救回來，現在「我們可以正式宣布，這個物種從（滅絕）邊緣重生了」。合作復育的百慕達政府生態學家奧特布里奇（Mark Outerbridge）說，「想到我們從不到200隻開始，現在已經野放超過10萬隻，就覺得很了不起」。

在證實這個好消息前，近日於國際保育期刊《Oryx》發表的研究指出，這種蝸牛已在百慕達成功建立6個穩定族群。徹斯特動物園動植物部門主任賈西亞（Gerardo Garcia）指出，「這意義重大」，代表牠們現在已能在百慕達自由地繁衍、生活，「已平安地脫離滅絕風險」。

賈西亞表示，大百慕達陸蝸過去面臨棲地流失、農藥的使用，以及掠食性「狼蝸牛」（wolf snail）等威脅，儘管無法保證牠們從此永遠安全了，但是研究人員現在已了解如何短時間有效重建族群，現在復育焦點轉向體型更小、繁殖更困難的「小百慕達陸蝸」（學名Poecilozonites circumfirmatus），這種蝸牛可能已在野外滅絕。

