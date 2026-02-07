為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    備戰年底期中選舉！澤倫斯基：美要求烏俄6月前結束戰爭

    2026/02/07 18:56 編譯張沛元／綜合報導
    圖為澤倫斯基5日在基輔的記者會上發言。（法新社）

    圖為澤倫斯基5日在基輔的記者會上發言。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國要烏克蘭與俄羅斯在今年6月以前結束戰爭，並提議在美國舉辦俄烏談判。據信川普政府之所以對結束烏戰訂下明確時間表，是專心備戰年底的期中選舉。

    根據法新社，澤倫斯基6日晚間對記者發表上述談話，相關內容7日一早公開。澤倫斯基說，美方已首度提議，俄烏雙方的談判代表團1週內在美國會面，地點可能是佛羅里達州邁阿密，「他們（美方）說，他們要在6月以前做完一切」。

    彭博社則指出，澤倫斯基在簡報會上說，美方提議俄烏在夏天開始時結束戰爭；烏方的了解是受到美國國內問題的影響，這些美國國內議題會變得愈來愈相關。澤倫斯基此言疑似暗示，川普政府之所以希望俄烏盡快停戰，是為了專心備戰將漸成華府關注焦點的11月期中選舉。

    澤倫斯基還說，以結束俄烏戰爭為目的的下一輪和談，可能會在1週內舉行。「烏克蘭代表團已接受（美方）邀請。」

    美國川普政府已施壓俄烏結束近4年的戰爭，近日曾斡旋雙方在阿布達比舉行會談，但棘手的領土問題始終搞不定。俄羅斯佔領約20%烏國領土，還企圖透過停戰協議完全拿下烏東頓內茨克（Donetsk）地區。

    烏克蘭則堅持，若無法確保俄羅斯不再犯就不會簽協議。澤倫斯基也說，絕不容忍美俄背著烏克蘭達成協議，特別是有關烏國主權的協議。

