為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    陳源接北京衛戍區司令員 學者：武警接任很罕見

    2026/02/07 18:28 中央社
    北京衛戍區司令員由武警上海總隊司令員陳源補上。（擷取自David Tsai/蔡慎坤 X）

    北京衛戍區司令員由武警上海總隊司令員陳源補上。（擷取自David Tsai/蔡慎坤 X）

    北京衛戍區司令員懸缺10個月，近期公開訊息顯示由武警上海總隊司令員陳源補上。學者直言，武警系統出身接任很罕見，推估習近平的人事安排考慮到拔除張又俠後軍隊恐反彈問題。

    北京日報1月15日報導指出，1月14日上午北京衛戍區召開黨委10屆9次全體（擴大）會議，北京市委書記、衛戍區黨委第一書記尹力出席會議、講話，北京衛戍區領導陳源等人出席。外界認為，陳源應已接任北京衛戍區司令員。

    北京衛戍區負責保護中共高層、中央機構的所在地安全，直屬中共中央軍委。前北京衛戍區司令員為付文化，其為1月落馬的中共中央高層張又俠舊部；付文化在去年3月被調離，北京衛戍區司令員出缺數個月才補人，正值張又俠被開鍘前。

    淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲今天對中央社解析，武警系統出身的陳源接任北京衛戍區司令員，不是從解放軍裡找人補缺，這個任命較為罕見，這恐與習準備開鍘張又俠的布局有關。

    他說，北京衛戍區司令員在付文化調離後出缺，以北京衛戍區重要性來說，這很不尋常，推估一直不補人原因在於，彼時補人恐得補張又俠的人，乾脆選擇不補；等到中共20屆四中全會處理完苗華與其派系後，開始為開鍘張又俠布局。

    他認為，習極力避免再與苗華、張又俠扯上關係，所以從武警系統挑人，武警系統直屬於中共中央軍委，陳源原先是武警上海總隊司令員，也與北京淵源較遠。

    揭仲提到，控制北京衛戍區等於某種程度掌握北京，習對北京相關安全人事有所布局，推估是為了確保其對苗華、張又俠動手時，北京安全掌握在手裡。習的目的是維持統治穩定性；或許過個幾年，對陸軍較為放心時候，再找陸軍接任北京衛戍區司令員也有可能。

    國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員蘇紫雲表示，北京衛戍區司令員被稱為「九門提督」，主掌北京核心區域安全，付文化被調離後，出缺與補齊延宕太久，這很不尋常，顯示習在人事安排有不安全感；也可能牽涉不同派系掣肘。

    蘇紫雲認為，陳源先是在1月14日露面，接著發生張又俠被立案調查狀況，推估這是出於習的事先鋪陳，先將確保首都安全的人補上，在可掌控的情況下，再去處理張又俠等人；武警系統直屬中共中央軍委，相當於習的「帶刀侍衛」。

    他強調，習的調度都是為了應對開鍘張又俠後可能惹來的軍事系統反彈，必須確保武警系統可以做到北京安全保護。中國近期多個省級軍區軍政主管亮相，推估這也與避免開鍘張又俠後產生負面後座力有關。

    財新網2月4日報導介紹陳源背景。陳源現年53歲，2018年前後擔任武警江蘇省總隊副司令員、2019年前後擔任武警士官學校校長、2021年升任武警廣西總隊司令員。2023年1月，陳源已任武警上海總隊司令員，近期轉任北京衛戍區領導。（編輯：周慧盈）1150207

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播