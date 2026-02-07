為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    蘿蔔加大棒！美駐聯合國大使：會費數週內撥付 同步施壓促改革

    2026/02/07 19:23 即時新聞／綜合報導
    聯合國正面臨的嚴重財務危機。（路透社）

    聯合國正面臨的嚴重財務危機。（路透社）

    聯合國正面臨的嚴重財務危機，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾致函各成員國，警告資金將在7月耗盡。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）週五（6日）接受專訪表示，美方將在未來數週內撥付一筆首付款，以緩解聯合國迫在眉睫的資金壓力，同時呼籲聯合國加大改革力度。

    據《路透》報導，瓦爾茲在電話專訪中透露，美國將很快撥付一筆資金，作為年度會費的預付款，與對積欠款項的部分償還，但最終金額仍在討論中，預計數週內到位。

    瓦爾茲指出，這筆資金不僅是為了緩解財務危機，更是對聯合國近期改革成果的肯定。川普總統日前已簽署一項支出法案，其中包括撥款31億美元，用於支付聯合國及其他國際組織的會費，但美方仍堅持這筆錢必須與改革成效掛鉤。

    瓦爾茲對聯合國現行的「官僚膨脹」提出尖銳批評。他直言，目前的運作模式對許多國家而言是「不可持續的」，並舉例指出，光是以氣候變遷為首要任務的機構就多達七個，痛批這類重複建置完全不具必要性。美方主張應合併人道救援機構的後勤與行政部門，並縮減冗員，以提升整體的執行效率。

    針對古特瑞斯推動的「UN80」改革，瓦爾茲雖然表示支持，但也批評進度「緩如牛步」，認為改革力度仍顯不足。面對聯合國可能在7月面臨現金告罄的窘境，瓦爾茲建議應修法解決「卡夫卡式」的退款制度，並表示美方將在明年重新協商攤派比率時，一併處理維和部隊經費的「法定落差」爭議。

    分析家指出，美方「邊給錢邊施壓」的策略，顯示川普政府正試圖透過預算權力，強勢主導聯合國的體制重整。

