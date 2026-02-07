眾院改選黃金週末 高市誓言讓日本更繁榮安全

高市早苗7日在東1場競選活動上發言。（路透）

日本各政黨7日把握眾議院改選前夕的黃金週末上街對選民喊話，其中力拚眾院席次過半的日本首相兼自民黨總裁高市早苗誓言強化經濟，讓日本更加「繁榮與安全」，2大在野黨合組的「中道改革聯合」共同黨主席野田佳彥，則批評高市不知民間疾苦。

選前各項民調顯示，以高市領導的自民黨為首的執政聯盟，可望在8日投開票的眾院選舉中輕鬆取勝，確保拿下眾院2/3多數席次。64歲的高市在有數千人參與的1場東京集會上說，她的內閣的責任就是一一按下啟動日本經濟成長的所有按鍵，「日本將會更為繁榮與安全」。倡導「積極財政」的高市還說，日本將進一步投資，以提升食物自給率與穩定能源供應。

至於在野黨大老野田，除了批評高市對因日圓貶過頭所導致的民間疾苦無感，也指責自民黨居然推薦涉及政治獻金醜聞的黨員參選。牽連甚廣的政治獻金醜聞，曾導致自民黨在此前多場選舉中落敗，也是自民黨長期執政聯盟夥伴「公民黨」出走的原因之一。

與自民黨合組新的執政聯盟的「日本維新會」的共同代表藤田文武，在該黨大本營大阪府說，該黨以高市政權的油門自居，並誓言粉碎既得利益；在野黨「國民民主黨」代表玉木雄一郎則在東京表示，要為工作世代打造一個辛苦工作能有所回報的體制，以及呼籲降低賦稅，與社會保險金的負擔。

日本在野黨「中道改革聯合」共同代表野田佳彥（右2）與齊藤鐵夫（右4）7日在東京為該黨候選人站台拉票。（路透）

