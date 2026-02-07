艾普斯坦案燒上身 柯林頓夫婦出招籲公開作證防「袋鼠法庭」

美國前總統柯林頓（左）、前國務卿希拉蕊（右）夫婦。（路透檔案照）

美國前總統柯林頓和其妻子希拉蕊，2月底將就國會調查已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案作證，柯林頓6日呼籲，國會作證應公開進行，防範共和黨將此事政治化。

《法新社》7日報導，柯林頓和希拉蕊都被國會要求在聯邦眾議院政府改革暨監督委員會閉門作證，該委員會正在調查艾普斯坦與權勢人物關係，以及其犯罪相關資訊處理過程。眾議院共和黨人士之前揚言，若這對民主黨重量級夫婦不出席作證，將依藐視國會法處理。柯林頓夫婦已於2月初同意作證。民主黨認為，這項調查被當作攻擊川普政治對手的武器，而非進行國會監督，川普長期與艾氏往來，卻未被要求作證。

請繼續往下閱讀...

柯林頓6日在社群平台發文表示，作證在閉門下進行會無異於在「袋鼠法庭」（kangaroo court）受審，發文說：「別再耍花招，依正當方式處理：公開聽證」。「袋鼠法庭」意指被認為不公平的法庭審判或判決。曾任國務卿的希拉蕊5日表示，兩人早已向共和黨主導的政府改革暨監督委員會「說明我們所知道的」。她說：「如果你們想要這場對決…就公開進行吧」。

美國司法部上週公布超過300萬頁文件、照片和影片的最新一批「艾普斯坦檔案」。柯林頓的名字時常出現在艾氏檔案中，但是目前沒有任何證據顯示柯林頓夫婦涉及犯罪活動。柯林頓先前承認，2000年代初曾因柯林頓基金會 （Clinton Foundation）的人道工作，搭乘艾氏私人飛機，但是他沒去過艾氏的私人島嶼。希拉蕊表示，她與艾氏無實質往來，從未搭乘其專機，也從未造訪他的私人小島。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法