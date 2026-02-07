想像力不是人類專利？ 研究揭猿猴也會「假裝」

研究發現，倭黑猩猩具備「假裝」的能力。（美聯社資料照）

「想像力」常被視為人類獨有的超能力，但這項認知可能要被推翻了。最新研究發現，這種心智能力並非人類專利。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）科學家透過一場特殊的實驗，證實猿猴也具備「假裝」的能力，這暗示想像力的起源，可能遠比我們以為的更早。

據科學媒體《IFLScience》報導，這項發表於頂尖期刊《科學》（Science）的研究，核心對象是一隻名為「坎齊」（Kanzi）的雄性倭黑猩猩（bonobo）。為了測試牠是否具備想像力，研究團隊設計了一場「下午茶會」，觀察牠能否理解並參與「假裝喝果汁」的遊戲。

在多階段實驗中，當桌面上擺放真實果汁時，坎齊會準確選取；而在面對空容器的虛構場景中，坎齊也能配合研究人員的動作，進行「假裝喝果汁」或「假裝吃葡萄」的反應。

心智能力起源 可追溯至共同祖先

研究人員指出，這種「能夠構想出非現實存在事物」的能力，正是想像力的基礎面向。坎齊的表現顯示，這種心智能力可能在人類與倭黑猩猩分家之前就已存在。這意味著，想像力的演化起源，可能追溯到約600萬至900萬年前，人類與猿猴共同祖先時期。

科學家總結，這項發現挑戰了人類對自身獨特性的看法，也顯示非人類動物的內心世界，或許比我們想像中更加豐富與複雜。該倭黑猩猩「坎齊」已於2025年初過世，享年44歲。

