為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    想像力不是人類專利？ 研究揭猿猴也會「假裝」

    2026/02/07 18:20 編譯陳成良／綜合報導
    研究發現，倭黑猩猩具備「假裝」的能力。（美聯社資料照）

    研究發現，倭黑猩猩具備「假裝」的能力。（美聯社資料照）

    「想像力」常被視為人類獨有的超能力，但這項認知可能要被推翻了。最新研究發現，這種心智能力並非人類專利。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）科學家透過一場特殊的實驗，證實猿猴也具備「假裝」的能力，這暗示想像力的起源，可能遠比我們以為的更早。

    據科學媒體《IFLScience》報導，這項發表於頂尖期刊《科學》（Science）的研究，核心對象是一隻名為「坎齊」（Kanzi）的雄性倭黑猩猩（bonobo）。為了測試牠是否具備想像力，研究團隊設計了一場「下午茶會」，觀察牠能否理解並參與「假裝喝果汁」的遊戲。

    在多階段實驗中，當桌面上擺放真實果汁時，坎齊會準確選取；而在面對空容器的虛構場景中，坎齊也能配合研究人員的動作，進行「假裝喝果汁」或「假裝吃葡萄」的反應。

    心智能力起源 可追溯至共同祖先

    研究人員指出，這種「能夠構想出非現實存在事物」的能力，正是想像力的基礎面向。坎齊的表現顯示，這種心智能力可能在人類與倭黑猩猩分家之前就已存在。這意味著，想像力的演化起源，可能追溯到約600萬至900萬年前，人類與猿猴共同祖先時期。

    科學家總結，這項發現挑戰了人類對自身獨特性的看法，也顯示非人類動物的內心世界，或許比我們想像中更加豐富與複雜。該倭黑猩猩「坎齊」已於2025年初過世，享年44歲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播