又是王志安！批盲眼人權律師陳光誠假瞎 日本法庭要審理了

中國籍網紅、前中央電視台記者王志安，近日又惹怒身障人士，聲稱旅美人權律師陳光誠根本沒瞎引發爭議。陳光誠昨（6）日發表聲明，表示已經在去年12月24向東京法院提告王志安，求償3.3億日圓（約新台幣6600萬元），法院已經受理，並排定2月10日開庭。

中國籍網紅、前中央電視台記者王志安，因在台灣時上節目嘲諷罹患罕病的民進黨不分區立委提名人陳俊翰被撻伐，這回是惹怒旅美人權律師陳光誠。

據查，王志安去年8月在YouTube頻道影片中，不斷聲稱陳光誠根本沒瞎，「眼睛好著呢」，引發議論，相關影片有數十萬次觀看次數。不過，影片中的相關內容，都已經被陳光誠蒐證剪輯成影片，成為證據。

陳光誠指出，王志安用了剪輯、偷換概念的方式，質疑他失明的真實性，進一步否定了他的人格，甚至多年來所有公共行動的基礎。而且這段影片還在網路上不斷傳播、發酵，對他造成了長期性的標籤攻擊。

他之所以沒有第一時間跳出來回應，是為了讓時間還原事實，向社會傳達：觀點可以不同，立場可以爭論，但否定醫學可證實的事實、再加上持續抹黑，那就已經不是言論自由，而是違法誹謗了。

陳光誠聲明下方，有網友表示：「法庭上，一張醫學證明即可大概率擊敗王志安。」

• 聲明

• 我已於 2025 年 12 月 24 日 向日本東京地方法院提起名譽侵權損害賠償訴訟，起訴對象為前央視記者、現自媒體從業者王志安，請求賠償金額 3 億 3000 萬日元。該案已獲法院受理，並將於 2026 年 2 月 10 日（東京時間）13:10 在第 612 號法庭開庭審理。

•… pic.twitter.com/FBaXyiy2HH — 陈光诚 Guangcheng Chen （@iguangcheng） February 6, 2026

流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠。（法新社檔案照）

