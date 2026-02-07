為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國眾議員提名黎智英、黃之鋒等6人 角逐2026諾貝爾和平獎

    2026/02/07 17:03 即時新聞／綜合報導
    美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯等5名國會議員，提名香港「壹傳媒」創辦人黎智英（見圖）等6人角逐2026諾貝爾和平獎。（法新社）

    美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯等5名國會議員，提名香港「壹傳媒」創辦人黎智英（見圖）等6人角逐2026諾貝爾和平獎。（法新社）

    美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）等5名國會議員，4日聯名致函給挪威諾貝爾委員會主席，提名香港「壹傳媒」創辦人黎智英、民主派社運人士黃之鋒等6人角逐2026諾貝爾和平獎，藉此表彰他們在中國共產黨持續壓迫下，仍堅持不懈地以非暴力方式捍衛和平。

    致函內容可以看到，聯名的美國眾議員包括史密斯、穆勒納爾（John Moolenaar）、麥高文（James P. Mcgovern）、威爾森（Joe Wilson）、蘇奧齊（Thomas Suozzi）。

    史密斯5人向2026諾貝爾和平獎，提名黎智英、黃之鋒、香港民運人士戴耀廷、中國基督教牧師金明日與王怡、維吾爾學者伊力哈木·土赫提等6人。

    眾議員在信裡指出，這6人為了追求國際法所保障的權利、倡導讓中國和香港擁有更公平公正的未來，因此遭受了監禁、迫害或長期官司纏身。

    史密斯等眾議員認為，諾貝爾和平獎若能授予這些來自中國的勇敢倡議者，不僅是對他們的致敬，更代表普世原則可以存在於不斷壓迫該原則的中華人民共和國，而且中國人民對自由、良知、和平自決的渴望，與全球數十億人的共同願望並無差別。

    美國眾議員提名香港民主派社運人士黃之鋒（見圖）等6人角逐2026諾貝爾和平獎。（法新社）

    美國眾議員提名香港民主派社運人士黃之鋒（見圖）等6人角逐2026諾貝爾和平獎。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播