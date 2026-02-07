美國眾議員提名黎智英、黃之鋒等6人 角逐2026諾貝爾和平獎

美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯等5名國會議員，提名香港「壹傳媒」創辦人黎智英（見圖）等6人角逐2026諾貝爾和平獎。（法新社）

美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）等5名國會議員，4日聯名致函給挪威諾貝爾委員會主席，提名香港「壹傳媒」創辦人黎智英、民主派社運人士黃之鋒等6人角逐2026諾貝爾和平獎，藉此表彰他們在中國共產黨持續壓迫下，仍堅持不懈地以非暴力方式捍衛和平。

從致函內容可以看到，聯名的美國眾議員包括史密斯、穆勒納爾（John Moolenaar）、麥高文（James P. Mcgovern）、威爾森（Joe Wilson）、蘇奧齊（Thomas Suozzi）。

史密斯5人向2026諾貝爾和平獎，提名黎智英、黃之鋒、香港民運人士戴耀廷、中國基督教牧師金明日與王怡、維吾爾學者伊力哈木·土赫提等6人。

眾議員在信裡指出，這6人為了追求國際法所保障的權利、倡導讓中國和香港擁有更公平公正的未來，因此遭受了監禁、迫害或長期官司纏身。

史密斯等眾議員認為，諾貝爾和平獎若能授予這些來自中國的勇敢倡議者，不僅是對他們的致敬，更代表普世原則可以存在於不斷壓迫該原則的中華人民共和國，而且中國人民對自由、良知、和平自決的渴望，與全球數十億人的共同願望並無差別。

