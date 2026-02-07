美官員指控中國秘密核試 要求納入新軍備控制條約

美國官員指控，中國曾於2020年進行一次秘密核試驗。（法新社）

《路透》6日報導，美國國務院武器管制、查核及合規局前代理助理國務卿狄南諾（Thomas DiNanno）指控，中國曾於2020年進行一次秘密核試驗，呼籲簽訂一項能將中國與俄羅斯一同納入、更廣泛的新軍備控制條約。

在美俄限制飛彈及核彈頭部署的條約於5日到期後，狄南諾在日內瓦的裁軍會議上表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行核爆試驗，包括準備進行指定當量達數百噸的試驗」。這項在全球裁減軍備會議上提出的指控，凸顯在核武管制的關鍵時刻，華府與北京之間的嚴重緊張關係。

狄南諾表示：「中國軍方試圖透過混淆核爆的方式來隱瞞試驗，因為認知到這些試驗違反禁試承諾。中國使用『解耦』（decoupling）這種降低地震監測有效性的方法，來向世界隱藏他們的活動。」他指出，中國在2020年6月22日進行一次這樣的「產生當量的試驗」。

美國總統川普去年10月曾下令美軍立即恢復核武測試程序，稱其他國家正在這樣做，但當時並未提供任何細節或指明是哪些國家。

中國裁軍事務大使沈健並未直接回應狄南諾的指控，但他表示，北京在核問題上一向採取慎重負責的態度，「中方注意到美方在發言中，繼續歪曲抹黑中國國防力量建設。我們堅決反對這種虛假敘事，拒絕美方的不實指責」。他也稱美國才是「加劇國際和地區軍備競賽的始作俑者」。

與會的外交官員表示，美方的指控前所未聞，令人擔憂。

與美國一樣，中國已簽署但尚未批准禁止核爆試驗的「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）。俄國則已簽署並批准這項條約，但在2023年撤回批准。

