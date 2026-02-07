為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委內瑞拉國民議會表決特赦法 政治犯最快1週內全數出獄

    2026/02/07 18:44 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）。（法新社）

    委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）週五（6日）說，特赦法案即將通過，所有因參與政治示威或批評政府而遭入獄者，最快在1週內全數獲釋。

    據《路透》報導，這項特赦法案已在週（5）四經國民議會通過首輪投票，預計下週二最終表決。根據草案內容，特赦對象涵蓋自1999年以來，因參與政治示威、批評公職人員，或被控反叛、叛國等政治罪名而入獄的囚犯。此外，法案更具體包含恢復被扣押者的資產權利、取消包含國際刑警組織（Interpol）通緝在內的相關制裁，並在條件允許下，讓流亡海外的反對派人物返回國內。

    羅德里格斯在社群平台發布影片指出，政府希望法案獲准當天即啟動釋放程序，目標是「最晚在下週五前，讓名單內的人員重獲自由」。儘管官方長期以來否認關押政治犯，但羅德里格斯先前與受害者家屬會面時罕見表示，政府將「修正過去所犯的錯誤」，回應社會期待。

    然而，數據透明度仍是外界關注焦點。人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）核實，自1月8日起已有383名政治犯獲釋，但目前仍有約680多人被押。政府方面雖宣稱釋放人數接近900人，但因缺乏明確的時間表與名單，且數據可能包含數年前即已獲釋者，引發外界對官方統計完整性與真實性的疑慮。

