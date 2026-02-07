6.3萬張杯墊巨塔「瞬間瓦解」！德藝術家挑戰世界紀錄 小女孩手一抽全垮了

藝術家克拉珀耗時約120個小時、使用6萬3000張啤酒杯墊搭建的巨型裝置藝術，竟在一名小女孩抽走其中一張後，如骨牌般瞬間崩塌。（圖擷自Benjamin Klapper臉書）

德國科隆萊茵中心購物中心日前上演震撼一幕，藝術家克拉珀（Benjamin Klapper）耗時約120個小時、使用6萬3000張啤酒杯墊搭建的巨型裝置藝術，竟在一名小女孩抽走其中一張後，如骨牌般瞬間崩塌，這段影片曝光後引網友熱烈討論。

綜合《福斯新聞》等外媒報導，經營媒體公司MuVi 3D GmbH、49歲的克拉珀自幼便對堆疊啤酒杯墊情有獨鍾。這次他在科隆萊茵購物中心展開壯舉，挑戰「全球最大啤酒杯墊建築」的金氏世界紀錄。

克拉珀透露，這座取名為《內在》（Inside）的作品，耗費約達120小時手工堆疊，不過在即將完工前，其結構體就曾因自身重量不穩而發生部分崩塌，導致最終無法符合金氏世界紀錄的官方認證標準，因此轉而邀請參觀者與殘存結構互動。

克拉珀說：「我讓大家輪流抽出一張杯墊，看誰會是讓它全倒的『幸運兒』，最後由我助手的女兒勝出。她第一下抽中關鍵的水平杯墊，整座塔就在幾秒內迅速坍塌。」

從公開影像可見，隨著結構如山崩般傾瀉，現場圍觀群眾爆出驚呼，影片曝光後，不少人驚嘆於重力加速度的視覺效果，甚至有網友懷疑「這是AI造假」，也有網友為克拉珀的辛勞感到惋惜。

據悉，目前該項金氏世界紀錄仍由德國籍戈貝爾（Sven Goebel）於2004年所創下，當時他使用了7萬張杯墊，堆疊出約9呎6吋（2.9公尺）的建物。

儘管挑戰失敗，克拉珀對此並不喪志，他認為「觀眾不僅能欣賞完成的藝術品，更能見證創作過程的點滴」。

Una pequeña curiosa derribó una torre que construyó el artista alemán Benjamin Klapper durante un mes con 63.000 posavasos de cerveza y la que pretendía romper un récord mundial pic.twitter.com/XdW2Uv9lVd — Fresa ???? （@Trendsvirales） February 3, 2026

