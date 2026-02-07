為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    6.3萬張杯墊巨塔「瞬間瓦解」！德藝術家挑戰世界紀錄 小女孩手一抽全垮了

    2026/02/07 17:12 即時新聞／綜合報導
    藝術家克拉珀耗時約120個小時、使用6萬3000張啤酒杯墊搭建的巨型裝置藝術，竟在一名小女孩抽走其中一張後，如骨牌般瞬間崩塌。（圖擷自Benjamin Klapper臉書）

    藝術家克拉珀耗時約120個小時、使用6萬3000張啤酒杯墊搭建的巨型裝置藝術，竟在一名小女孩抽走其中一張後，如骨牌般瞬間崩塌。（圖擷自Benjamin Klapper臉書）

    德國科隆萊茵中心購物中心日前上演震撼一幕，藝術家克拉珀（Benjamin Klapper）耗時約120個小時、使用6萬3000張啤酒杯墊搭建的巨型裝置藝術，竟在一名小女孩抽走其中一張後，如骨牌般瞬間崩塌，這段影片曝光後引網友熱烈討論。

    綜合《福斯新聞》等外媒報導，經營媒體公司MuVi 3D GmbH、49歲的克拉珀自幼便對堆疊啤酒杯墊情有獨鍾。這次他在科隆萊茵購物中心展開壯舉，挑戰「全球最大啤酒杯墊建築」的金氏世界紀錄。

    克拉珀透露，這座取名為《內在》（Inside）的作品，耗費約達120小時手工堆疊，不過在即將完工前，其結構體就曾因自身重量不穩而發生部分崩塌，導致最終無法符合金氏世界紀錄的官方認證標準，因此轉而邀請參觀者與殘存結構互動。

    克拉珀說：「我讓大家輪流抽出一張杯墊，看誰會是讓它全倒的『幸運兒』，最後由我助手的女兒勝出。她第一下抽中關鍵的水平杯墊，整座塔就在幾秒內迅速坍塌。」

    從公開影像可見，隨著結構如山崩般傾瀉，現場圍觀群眾爆出驚呼，影片曝光後，不少人驚嘆於重力加速度的視覺效果，甚至有網友懷疑「這是AI造假」，也有網友為克拉珀的辛勞感到惋惜。

    據悉，目前該項金氏世界紀錄仍由德國籍戈貝爾（Sven Goebel）於2004年所創下，當時他使用了7萬張杯墊，堆疊出約9呎6吋（2.9公尺）的建物。

    儘管挑戰失敗，克拉珀對此並不喪志，他認為「觀眾不僅能欣賞完成的藝術品，更能見證創作過程的點滴」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播