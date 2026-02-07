艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

法國金融犯罪檢察官辦公室今天告訴法新社，在性犯罪富豪艾普斯坦案相關文件揭露新事證後，他們已對深具影響力的前文化部長賈克朗及他的女兒展開初步調查。（法新社）

金融犯罪檢察官辦公室表示，前文化部長賈克朗（Jack Lang）和女兒卡洛琳（Caroline Lang）因涉嫌與已故的美國金融家、被定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有財務往來，將因「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌接受調查。

賈克朗是法國政壇的顯赫人物，曾在歷屆政府中擔任多項部長級職務。由於他與艾普斯坦的關聯，目前正面臨辭去現任法國一所重要文化機構負責人職務的壓力。

法國現任外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，他已召見這位86歲的前部長於本週末會面。

賈克朗是最新一批公布的美國文件中，所牽涉到最具知名度的法國人士。這些文件與艾普斯坦有關，他於2019年在獄中身亡，當時他正因性販運未成年少女的指控面臨審判。

法國媒體報導指出，擔任巴黎阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）主席的賈克朗，曾多次向艾普斯坦尋求資金或好處；而他女兒卡洛琳的名字則出現在一家與這位聲名狼藉的美國大亨共同擁有的離岸公司的公司文件中。

身為電影製片人的卡洛琳已於本2日辭去獨立製片人工會主席的職務。

賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長和教育部長近20年。儘管艾普斯坦在2008年就因教唆未成年人賣淫而被定罪，但賈克朗始終否認對艾普斯坦的罪行有任何了解。

