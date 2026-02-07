川普稱美伊會談「非常好」 預計還將舉行更多會談

美伊在阿曼的間接會談結束後，川普稱談話狀況「非常好」。（路透）

美國和伊朗代表6日在阿曼首都馬斯開特舉行雙邊「間接」談判，為去年6月美國和以色列聯手襲擊伊朗以來，美伊兩國首次會晤。美國總統川普表示，華府就伊朗問題進行「非常好的會談」，並承諾下週初將舉行新一輪會談。伊朗方面也表示，預計將與美國舉行更多會談，並稱讚會談氣氛「正面」。

《法新社》報導，在阿曼斡旋下，美伊代表團在馬斯開特舉行會談，伊朗代表團先將書面訊息交予阿曼外長，再由阿曼轉交美方。川普在前往佛州海湖莊園的空軍一號上被問到此次會談時表示，「我們同樣就伊朗問題進行非常好的會談，我們將在下週初再次會面」。

不過，川普也再次警告，「如果他們不達成協議，後果將非常嚴重」。

會談結束後不久，美國宣布對航運實體和船隻實施新的制裁，旨在遏制伊朗的石油出口。川普6日還簽署一項行政命令，授權美國政府對與伊朗有貿易往來的國家商品徵收關稅。任何潛在的關稅都將威脅到包括中國、德國和阿拉伯聯合大公國在內的多國貿易。目前尚不清楚這些措施是否與會談有關。

率領伊朗代表團出席馬斯開特會談的伊朗外交部長阿拉奇表示，會談「完全聚焦」於伊朗核計畫，並稱雙方在非常正面的氣氛中交換意見，「對方也與我們分享各自的觀點」。他還補充說，雙方「同意繼續談判」。

阿拉奇在接受國營的《伊朗通訊社》（IRNA）採訪時表示，希望華府方面能夠避免「威脅和施壓」，以便談判能夠繼續進行。

