    現今英國政壇在位最久的官員是「牠」 網驚：下週滿15年

    2026/02/07 15:48 即時新聞／綜合報導
    內閣辦公室首席捕鼠大臣賴瑞自2011年受封以來，下週將滿15年，是英國政壇如今最穩定的存在。（歐新社資料照）

    內閣辦公室首席捕鼠大臣賴瑞自2011年受封以來，下週將滿15年，是英國政壇如今最穩定的存在。（歐新社資料照）

    誰是當今英國政壇在位最久的官員呢？答案是「牠」——內閣辦公室首席捕鼠大臣賴瑞（Larry），自2011年被正式授予頭銜至下週，剛好要滿15年，讓網友驚呼，不敢相信牠19歲了，甚至經歷了6任首相。

    英國動保人士戴爾（Dominic Dyer）在社群平台「X」（前Twitter）發文分享，賴瑞是如今英國政壇最穩定的存在，牠已經在唐寧街任職15年了，貼文觀看次數破79萬次，更是有不少網友留言轉發。

    網友紛紛留言「當你的任期比首相還長時，時間過得很快」、「賴瑞是國家的寶貴財產」、「政界最穩定的存在竟是首相官邸的貓！」、「我們需要更多貓咪參與政治」，還有不滿現任英國首相施凱爾開玩笑稱「賴瑞更適合當首相」、「賴瑞該出來選首相」。

