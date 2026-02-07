日眾院選舉 國民民主、參政黨避高市鋒芒留合作空間

日本眾議院選舉明天投開票，在首相高市早苗內閣超高支持率背景下，國民民主黨與參政黨都避其鋒芒，避免與高市政權全面對立，為選後合作預留空間；相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合則明確走上「反高市」路線，力拚整合反政權選票。（路透）

日本眾議院選舉明天投開票，在首相高市早苗內閣超高支持率背景下，國民民主黨與參政黨都避其鋒芒，避免與高市政權全面對立，為選後合作預留空間；相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合則明確走上「反高市」路線，力拚整合反政權選票。

日本經濟新聞報導，國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎6日在大阪街頭演說時表示，該黨將扮演「導航員」角色，引導政策朝正確方向前進，並稱對高市推動的成長戰略「該支持的就支持」。他也強調，執政黨政策仍存在盲點，呼籲選民支持國民民主黨。

國民民主黨過去曾在廢除汽油稅舊暫定稅率、調高所得稅起徵門檻的「年收之壁」等議題上與高市政權協作，主張在推動自民政府長期未處理政策方面發揮了帶頭作用。

根據日本經濟新聞社3日至5日的選情調查，國民民主黨預估與公告前的27席大致持平。不過，由於自民黨與日本維新會合計有機會在465席中取得300席以上。玉木警告，若執政黨大幅增席，國會制衡機能恐被削弱。

參政黨同樣沒有一味批評高市，代表神谷宗幣5日在名古屋演說時主張以經濟成長帶動稅收，並對高市政策表達保留，但也評價高市早苗「就個人而言，我覺得她是個不錯的人」。

神谷肯定高市政權在外國人管制上的立場，並對她提出的「負責任的積極財政」展現理解。他日前在社群媒體指出，對高市政策「40%支持、60%不支持」，表示將先聚焦可支持部分，並從外部施壓、監督政府落實。

參政黨這次積極提名候選人，引發是否分流保守派選票、影響自民候選人當選的討論。對此，神谷強調，若參政黨席次增加，反而能在國會為高市早苗的政策提供助力。

日經分析，若高市政權選後延續，國民民主黨與參政黨可能成為合作對象。由於執政聯盟在參議院尚未過半，即使在眾院占優勢，國會人事同意權與穩定議事運作仍需在野黨配合，而國民民主黨在參院握有25席，參政黨則有15席。

相較之下，中道改革聯合則全面加強對高市的批判。共同代表野田佳彥5日在橫濱街頭演說時，點名高市在國會針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的答詢，批評她身為自衛隊最高指揮官，發言「過於輕率」，並指責高市之前因為手腕舊疾復發，臨時缺席NHK黨魁辯論節目是「不負責任」。

中道改革聯合希望擴大吸納「反政權」批判票，但日經終盤調查顯示，中道席次可能從公告前的167席腰斬。聯盟正加緊宣傳「食品消費稅永久降為零」與「維持非核3原則」等政策，力求在投票日前提升選民支持度。

