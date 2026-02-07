為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴基斯坦首都清真寺遭「自殺式襲擊」逾30死170傷 ISIS宣稱負責

    2026/02/07 16:08 即時新聞／綜合報導
    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週五發生一起自殺炸彈恐襲事件，造成至少31人死亡、逾170人受傷。（路透社）

    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週五發生一起自殺炸彈恐襲事件，造成至少31人死亡、逾170人受傷。（路透社）

    巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）週（6）五發生一起慘重的自殺炸彈恐襲事件。一名恐怖份子在什葉派清真寺大門口開火，隨後闖入祈禱大廳引爆自殺炸彈，造成至少31人死亡、逾170人受傷。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）隨後於社群平台宣稱對此負責。

    根據《路透》報導，這起血腥攻擊發生在伊斯蘭馬巴德郊區的「卡迪亞圖庫布拉清真寺」（Khadija Tul Kubra Imambargah）。當時正值週五祈禱時間，寺內聚集大量信徒。官員指出，當恐怖份子試圖強行闖入建築群時，門口守衛曾試圖攔截並與其發生激烈對峙，歹徒隨即開火並衝進大廳，在最後一排信徒中引爆自殺炸彈。強大衝擊力擊碎窗戶與結構，現場瓦礫四散、血流成河。

    目擊者驚恐描述，當時先是聽到一連串槍響，幾秒鐘後便發生爆炸。現場影像顯示，爆炸後的清真寺內部滿目瘡痍，倖存者在煙霧中驚慌竄逃，數十名傷者倒臥在寺外的花園中等待救援。

    此次恐怖襲擊發生後，「伊斯蘭國」透過其Telegram頻道發表聲明認領本次攻擊，並發布一張據稱是襲擊者的照片，畫面中男子蒙面並持槍。

    巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在社群平台X表示，該名炸彈客曾有前往阿富汗的紀錄，並指控印度與此次攻擊有關，指控其資助恐攻，但未提供證據；對此，印度外交部予以強烈譴責，斥之為「毫無根據」的指控，並批評巴國不應將本土滋長的恐怖主義轉嫁他人。

    這起攻擊被視為伊斯蘭馬巴德自2014年以來死傷最慘重的案件之一。目前巴基斯坦警方已封鎖現場並展開鑑識調查，醫院方面也進入緊急狀態以處理大量湧入的重傷患。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播