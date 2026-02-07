巴基斯坦首都清真寺遭「自殺式襲擊」逾30死170傷 ISIS宣稱負責

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德週五發生一起自殺炸彈恐襲事件，造成至少31人死亡、逾170人受傷。（路透社）

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）週（6）五發生一起慘重的自殺炸彈恐襲事件。一名恐怖份子在什葉派清真寺大門口開火，隨後闖入祈禱大廳引爆自殺炸彈，造成至少31人死亡、逾170人受傷。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）隨後於社群平台宣稱對此負責。

根據《路透》報導，這起血腥攻擊發生在伊斯蘭馬巴德郊區的「卡迪亞圖庫布拉清真寺」（Khadija Tul Kubra Imambargah）。當時正值週五祈禱時間，寺內聚集大量信徒。官員指出，當恐怖份子試圖強行闖入建築群時，門口守衛曾試圖攔截並與其發生激烈對峙，歹徒隨即開火並衝進大廳，在最後一排信徒中引爆自殺炸彈。強大衝擊力擊碎窗戶與結構，現場瓦礫四散、血流成河。

請繼續往下閱讀...

目擊者驚恐描述，當時先是聽到一連串槍響，幾秒鐘後便發生爆炸。現場影像顯示，爆炸後的清真寺內部滿目瘡痍，倖存者在煙霧中驚慌竄逃，數十名傷者倒臥在寺外的花園中等待救援。

此次恐怖襲擊發生後，「伊斯蘭國」透過其Telegram頻道發表聲明認領本次攻擊，並發布一張據稱是襲擊者的照片，畫面中男子蒙面並持槍。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）在社群平台X表示，該名炸彈客曾有前往阿富汗的紀錄，並指控印度與此次攻擊有關，指控其資助恐攻，但未提供證據；對此，印度外交部予以強烈譴責，斥之為「毫無根據」的指控，並批評巴國不應將本土滋長的恐怖主義轉嫁他人。

這起攻擊被視為伊斯蘭馬巴德自2014年以來死傷最慘重的案件之一。目前巴基斯坦警方已封鎖現場並展開鑑識調查，醫院方面也進入緊急狀態以處理大量湧入的重傷患。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法