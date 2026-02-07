拒絕「吃飯喬事」！ 高市早苗上任首月零應酬 官邸閉門拚政務

日本首相高市早苗5日在大選競選活動空檔，趕回東京首相官邸處理公務。這位崇拜英國「鐵娘子」柴契爾夫人的保守派領袖，雖是日本首位女首相，但從不打性別牌，而是以堅毅的「工作狂」形象與鷹派作風著稱。（美聯社）

日本政壇向來盛行「料亭政治」，政商大老習慣在高級餐廳喝酒喬事，但首位女首相高市早苗上任後卻反其道而行。《美聯社》披露，她就任首月幾乎沒有任何晚宴應酬，而是把時間全花在官邸與辦公室處理政務。這種「零應酬」作風，徹底打破了自民黨長年以來的政治潛規則，展現出這位女首相與眾不同的鐵血紀律。

曾被媽媽「呼巴掌」訓斥 練就鋼鐵意志

為何高市早苗會有這種近乎「不近人情」的堅毅性格？《美聯社》分析指出，這源自她母親嚴格的家教。高市曾透露，有次她回奈良老家抱怨工作太累，結果被擔任警察的母親當場狠狠甩了一巴掌，痛罵她：「這是妳自己選的路，不准抱怨！」。即便後來她當上內閣大臣，母親依然嚴厲如昔。

請繼續往下閱讀...

這種從小被「打醒」的抗壓訓練，造就了她即使在男性主導的政壇中被孤立、甚至被嘲諷「像個小女孩」，依然能堅持己見的強悍風格。

這種性格反映在她的執政風格上，就是極致的「工作狂」。高市坦言自己不喜歡飲酒聚會，寧願在家讀書資料。她在就職演說中連喊5次「工作、工作、工作」，雖然被部分日本媒體批評讓人窒息，但在支持者眼中，這種「拋棄生活品質、奉獻給國家」的態度，正是日本目前最需要的。

親台鷹派路線 獲年輕世代力挺

外界分析，正是這種「苦行僧式」的性格特質，讓她在面對國家安全議題時，展現出比傳統政客更為強硬的態度。上任之初，她就因公開談論「若中國對台動武，日本可能採取的行動」而引發北京強烈不滿，打破了過去的戰略模糊。

儘管這種強硬路線引發爭議，但高市早苗憑藉其獨特的個人魅力與對國家安全的堅持，成功吸引了大量年輕世代的支持。許多年輕選民認為，在險惡的國際局勢下，日本正需要這種敢於打破常規、全心奉獻給國家的領導人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法