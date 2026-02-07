美戰爭部終止合作 哈佛大學：面臨非法報復

美國戰爭部宣布，正式終止與哈佛大學的學術聯繫。（路透）

美國戰爭部（國防部）6日宣布，正式終止與哈佛大學的合作關係，包括軍事教育、獎學金和證書課程等，這是川普政府與哈佛大學長期對峙的最新發展。川普政府去年以哈佛等大專院校未能妥善處理校園「反猶太主義」為由，凍結數十億美元聯邦撥款。哈佛認為，校方正面臨非法報復。

《法新社》報導，戰爭部長赫格塞斯在聲明中表示，哈佛大學「已無法滿足戰爭部或軍方的需求」，「長期以來，戰爭部一直派遣最優秀、最聰明的軍官前往哈佛，希望校方能更好地理解並欣賞我們的戰士階層。然而，太多軍官回來後卻變得太像哈佛，腦袋裡充滿全球主義和激進意識形態，這無助於提升我們的戰鬥力」。

赫格塞斯在另一篇發表於Ｘ平台的貼文中對哈佛「覺醒」文化表示不滿，「哈佛大學是覺醒的，但戰爭部不是」。

五角大廈指出，從2026學年至2027學年起，將停止研究所級的專業軍事教育、獎學金和證書課程，目前在哈佛上課的人員將能完成這些課程。另外，赫格塞斯也透露，未來幾週也將評估其他常春藤聯盟學校的類似課程，「我們的目標是確定，與公立大學和我們的軍事研究生課程相比，這些院校是否真的能為未來的高階軍事領袖提供具有成本效益的策略教育」。

赫格塞斯本身也是常春藤盟校的畢業生，畢業於普林斯頓大學和哈佛大學。不過，他在2022年擔任福斯新聞節目評論員時，批評哈佛的左傾政策，並象徵性地歸還他的哈佛畢業證書。

哈佛大學長期以來一直是川普推動全國最負盛名大學服從政府的首要目標，手段包括削減哈佛數十億美元的聯邦研究經費，並試圖阻止其招收外國學生，因為該校去年4月拒絕一系列政府要求。

白宮表示，這是懲罰哈佛，因為哈佛容忍校園內的反猶太偏見。哈佛校方則認為，他們正面臨非法報復，因為哈佛未能採納政府的意識形態觀點。川普政府曾對哈佛提出兩起訴訟，但聯邦法官在兩起案件中均裁定支持哈佛，川普政府正在上訴。

