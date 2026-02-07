剛上任就梭哈！ 日本「鐵娘子」高市早苗 豪賭大選貫徹對中強硬

高市早苗為日本首位女首相，並被視為親台派，就職3個月即宣布解散國會。（美聯社檔案照）

上任才剛滿三個月，位子都還沒坐熱，日本首位女首相高市早苗就按下了「解散國會」的核按鈕。不同於前任首相石破茂因誤判情勢而慘敗，這位被視為「親台鷹派」的鐵娘子敢這樣玩，是因為她試圖押上自己居高不下的個人支持度來拯救深陷醜聞風暴的執政黨。這場週日（8日）登場的大選，不僅是她政治生命的豪賭，更將決定日本是否繼續貫徹「對中強硬」的外交路線。

人氣爆棚！ 靠「個人魅力」扛起自民黨

英國廣播公司（BBC）報導，高市早苗這次解散國會的底氣，來自她驚人的個人魅力。自民黨雖然深陷政治獻金醜聞，但高市成功用她的活力與魄力，扛住了搖搖欲墜的政黨支持度。她不談繁瑣的政策，而是用「工作、工作、工作」的口號展現決心。

請繼續往下閱讀...

她在網路上更像個超級偶像：打鼓演奏動漫神曲、跟各國領袖自拍，這些影片在社群瘋傳，讓她的支持率一度飆破70%。特別是她上任一週就在航母上與川普高舉拳頭的合照，加上川普選前公開大讚她是「智慧女強人」，都讓她徹底擺脫了過去日本首相沈悶的形象。

親台鷹派指標 對中立場寸步不讓

高市早苗最受台灣讀者關注的是她鮮明的鷹派立場。面對北京的壓力，她不僅拒絕收回「若中國攻台，日本可能採取軍事回應」的相關言論，甚至在外交上採取強硬對策。

這種強硬姿態雖然導致中日關係緊張，卻在日本國內贏得了大量保守派與年輕選民的支持。對於許多日本選民而言，在險惡的國際局勢下，高市展現的「敢言」風格，正是日本目前需要的領導特質。

不過，BBC指出，這場豪賭也充滿風險。反對黨痛批她在通膨未解的情況下強行選舉。事實上，米價飆漲、日圓貶值等經濟痛點，是她必須面對的現實。專家分析，高市現在靠著「外交牌」與「川普牌」撐住了超高人氣，但選後能否將這股氣勢轉化為解決經濟問題的動力，將是她能否長期執政的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法