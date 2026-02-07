為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    痛批哈佛搞「覺醒」洗腦軍官！ 五角大廈中止雙方學術合作

    2026/02/07 13:58 編譯陳成良／綜合報導
    美國國防部長赫格塞斯（中）6日在華府主持國民兵儀式。他力主軍隊去「覺醒化」，並宣布全面切斷與哈佛大學的學術合作。（法新社）

    美國國防部長赫格塞斯（中）6日在華府主持國民兵儀式。他力主軍隊去「覺醒化」，並宣布全面切斷與哈佛大學的學術合作。（法新社）

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日拋出震撼彈，宣布將於2026學年度起，中止軍方與哈佛大學的所有學術合作計畫。赫格塞斯直指，哈佛校園盛行的「覺醒（woke）」與全球主義思想，已不利於美軍軍官的培養與作戰文化。

    《法新社》報導，五角大廈在聲明中證實，這項終止合作的命令將涵蓋所有軍事教育、獎學金與學位課程。

    赫格塞斯在聲明中批評：「長久以來，國防部將最優秀的軍官送往哈佛，原本希望讓學術界理解並欣賞我們的『戰士階級』。但結果令人失望，太多軍官學成歸隊後，變得太像『哈佛人』，腦袋裡裝滿了全球主義與激進意識形態，這對提升戰鬥力毫無幫助。」

    「這裡是戰爭部，不是社會學教室」

    赫格塞斯隨後在社群平台 X 上進一步開砲。他刻意使用二戰時期的舊稱「戰爭部（War Department）」來稱呼國防部，強調軍隊本質是用來打仗的，並寫道：「哈佛是『覺醒』的；但戰爭部不是。」

    這項決策將於2026-2027學年度生效。目前正在哈佛就讀的軍職人員可完成學業，但未來美軍挑選高階將領進修時，將優先考慮公立大學或軍事院校，而非長春藤名校。

    諷刺的是，赫格塞斯本人正是學術菁英圈的產物，擁有普林斯頓大學學士與哈佛大學碩士學位。但他過去擔任福斯新聞主持人期間，就多次抨擊母校左傾，據傳甚至曾將學位證書寄回哈佛以示抗議。

    川普對哈佛連番出手

    這項軍事教育的「斷交」令，僅是川普政府對哈佛施壓的一環。川普週一才剛放話，要因哈佛未能妥善處理校園內的親巴勒斯坦示威與反猶太騷亂，向該校索賠高達10億美元（約新台幣316億元）。

    面對軍方與白宮連番出手，美國學術界憂心忡忡。哈佛前校長等學者警告，川普政府的政治施壓可能會侵蝕學術自由，讓大學淪為政治角力的戰場。

