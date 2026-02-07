川粉集資蓋「4米金川普」想捧偶像卻遇本尊發幣「吸走市場資金」 雕像尷尬躺平

這尊名為「唐巨神」（Don Colossus）、高達4.6公尺的川普鍍金銅像，目前只能尷尬地「躺平」在俄亥俄州雕塑家科特里爾（Alan Cottrill）的工作室地板上。（法新社）

一群加密貨幣（cryptocurrency）圈支持者集資打造了一尊高達4.6公尺的鍍金川普雕像，準備送進川普的高爾夫球場向偶像致敬。豈料，這尊名為「唐巨神」（Don Colossus）的巨型雕像，如今卻只能尷尬地在倉庫裡「躺平」。背後原因，竟與川普本人推出官方加密貨幣、引發市場資金轉向有關。

粉絲幣遭「官方幣」輾壓 尾款沒著落

《法新社》報導，這尊巨大的青銅鍍金雕像，描繪2024年7月川普遭遇暗殺未遂後揮舞拳頭的經典畫面。該項目原本由迷因幣（meme coin） $PATRIOT 的推動者委託製作，氣勢如虹。但諷刺的是，隨著川普本人在今年1月就職前幾天推出了自己的官方代幣$TRUMP，市場資金瞬間被吸乾。

川普官方幣的強勢登場，直接讓粉絲發行的 $PATRIOT 幣值暴跌超過95%。幣價崩盤導致項目資金斷鏈，原本承諾給雕刻家的款項也跟著跳票，讓這場原本要「拍馬屁」的行動變成了幣圈的尷尬鬧劇。

位於俄亥俄州的雕刻家科特里爾（Alan Cottrill）表示，這座雕像已經完工一年多，但至今仍被扣留在他的工作室裡，因為委託方還欠他約9.2萬美元（約新台幣290萬元）的尾款。

73歲的科特里爾無奈表示：「如果不收到錢就安裝，那我就是個傻瓜，而我可不是傻瓜。」他透露，雖然上個月已經在邁阿密的川普多拉爾（Doral）高爾夫球場安裝了底座，但只要錢沒到位，這尊金像就只能繼續躺在俄亥俄州的地板上。

寫實「火雞脖」被嫌棄 頭髮最難搞

除了錢的問題，雕刻過程也充滿了荒謬插曲。科特里爾透露，他原本忠實呈現了這位 79歲共和黨領袖的真實樣貌，刻出了明顯的「火雞脖（turkey neck）」，結果讓幣圈金主們大驚失色，要求他修圖，把川普做得更年輕、更討喜一點。

此外，川普的招牌髮型也讓雕刻家崩潰。科特里爾回憶道：「最難刻的就是他的頭髮！天啊（Holy shmoly）！」他解釋，要在青銅雕塑上呈現那種「稀疏（wispy）」的質感，簡直是不可能的任務。

這座「唐巨神」何時能真正站上高爾夫球場，目前仍取決於金主何時能補齊尾款。至於未來是否還會接類似的幣圈案子？這位經驗豐富的雕刻家斬釘截鐵地說：「簡短回答：我不會再幹了。」

73歲的美國雕塑家科特里爾（Alan Cottrill）他受幣圈支持者委託打造這尊名為「唐巨神」的川普金像，卻因對方資金斷鏈、拖欠尾款，導致這座巨型雕像完工一年多仍無法交貨，只能無限期滯留在工作室。（法新社）

