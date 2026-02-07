高市早苗社群動員力稱霸 YouTube競選片破1.4億次觀看

隨著日本眾議院選舉進入最後階段，各政黨全面投入社群媒體動員戰。最新數據顯示，自民黨總裁、首相高市早苗在X與YouTube兩大平台同時展現壓倒性優勢，在YouTube發布的競選短片突破1.4億次播放，成為本次選戰最具「社媒擴散力」的政治人物。（法新社）

隨著日本眾議院選舉進入最後階段，各政黨全面投入社群媒體動員戰。最新數據顯示，自民黨總裁、首相高市早苗在X與YouTube兩大平台同時展現壓倒性優勢，在YouTube發布的競選短片突破1.4億次播放，成為本次選戰最具「社媒擴散力」的政治人物。

時事通信社、產經新聞報導，根據SNS分析工具Brandwatch統計，自1月27日選舉公告日至2月5日，比較朝野各黨黨魁於X的發文表現，高市共發布65則貼文，平均每則轉發數約5200次，遠高於去年參議院選舉期間、時任首相石破茂的約200次。尤其是高市早苗5日發布的「最後請求」單則貼文，更是突破4萬次轉發。

相較之下，其他政黨聲量明顯落後。「中道改革聯合」共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫的轉發數雖較參院選舉時成長，分別提升至平均約800次與2000次，但仍難以追上自民黨的氣勢。分析認為，支持者為了推廣新政黨名稱而主動轉發，是轉發數成長主因。

反觀去年參院選聲勢突出的參政黨代表神谷宗幣，平均轉發數從約3100次下滑至1600次，幾乎砍半；國民民主黨代表玉木雄一郎的轉發數也從約600次降至300次，顯示部分在野勢力在社群動員上陷入苦戰。

不僅如此，自民黨在影音平台的表現同樣突出。自民黨於1月26日在官方YouTube頻道上傳的競選短片「來自高市總裁的訊息，讓日本列島更加強大富裕」，片長僅31秒，卻在2月4日突破1億次播放，至7日上午已超過1.4億次。

影片中，高市早苗面帶微笑，在鼓聲襯托下表示：「不敢挑戰的國家沒有未來，只會守成的政治不會孕育希望」、「打造能懷抱夢想努力工作的國家，讓日本列島更加強大富裕」，並搭配加油手勢與簡潔鮮明的視覺設計，成功引發大量轉傳與討論。

自民黨官方YouTube頻道的訂閱人數也同步攀升，截至7日上午突破20.2萬人，近幾日以每天約1000人的速度增加。黨內人士坦言，事前並未預期能突破1億次播放，「這個數字真的令人震驚」。

比較各主要政黨官方YouTube播放量最高的影片，截至6日上午，日本維新會約710萬次、共產黨640萬次、參政黨1490萬次、國民民主黨610萬次，而投票日前夕才成立的中道改革聯合約190萬次，自民黨的成績明顯遙遙領先。

麗澤大學政治心理學教授川上和久指出，選民獲取政治資訊的管道正快速從電視轉向網路，各黨也策略性投入廣告預算，讓內容更容易在社媒擴散；但更關鍵的是，高市展現出「不批評對手」的姿態。

他分析，部分在野黨透過影片與貼文強烈批評高市，反而讓更多選民注意到她相對溫和的人格特質，進而促成口碑擴散與播放數成長。川上指出，「過於尖銳的政治語言，如今已越來越難被社會接受。」

在X的貼文轉發數與YouTube破億播放雙重加持下，凸顯高市政權在網路世代選戰中的動員能力，正全面領先其他政黨。

