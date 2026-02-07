卡尼前腳剛走！中國罕見撤銷加籍毒販死刑 時機敏感引聯想

加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）1月16日在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平（右）。（路透）

在中國，外籍人士一旦因販毒被判死刑，幾乎難有生機。但就在加拿大總理卡尼（Mark Carney）剛結束訪中行程、宣布與北京建立「新戰略夥伴關係」後，中國最高法院突然撤銷了加籍毒販謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑判決。這被視為中加關係走出「孟晚舟事件」陰影，以及加拿大為應對美國川普政府貿易制裁，不得不轉向中國的強烈訊號。

《法新社》報導，加拿大外交部官員6日證實，中國最高人民法院已推翻了對謝倫伯格的死刑判決。這名官員因隱私考量要求匿名，並未透露改判後的具體刑期或是否會引渡回國，但強調加拿大政府一直為此案請求寬大處理。加拿大外交部發言人伊斯（Thida Ith）隨後發表聲明確認此事，表示將繼續提供領事協助。

從15年變死刑 「孟晚舟案」後的報復？

謝倫伯格案的司法歷程與中加外交關係起伏高度重疊。他於2014年因涉嫌販毒在中國被捕，初審被判處15年有期徒刑。然而，2018年12月，加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟後，中加關係急劇惡化。

孟晚舟被捕後僅一個月，中國法院於2019年1月以「原判過輕」為由重審謝倫伯格案，並火速改判死刑。當時國際特赦組織批評此舉「違反國際法」，外界也關注此案是否為中國對孟晚舟事件的報復手段。同期間，另外兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor）也遭中國以涉嫌間諜罪拘留。

為抗川普關稅 卡尼轉向中國

此次死刑撤銷的時間點，正值中加關係回暖之際。加拿大總理卡尼上任後，面臨美國總統川普發起的高關稅貿易戰，加拿大經濟受到重創。卡尼曾公開表示，「不能再指望美國是可靠的貿易夥伴」，必須分散市場風險。

卡尼上月親赴北京會見中國國家主席習近平，雙方宣佈建立「新戰略夥伴關係」並達成初步貿易協議。對於謝倫伯格的死刑撤銷是否與卡尼的訪中行程有關？加拿大外交部在回應《法新社》詢問時表示，基於隱私考量，無法提供更多資訊，也未對兩者之間的關聯性發表評論。

隨著孟晚舟於2021年9月獲釋，康明凱與史佩弗也於同月返回加拿大，雙方最具爭議的「人質」問題已陸續解決。謝倫伯格的死刑判決是孟晚舟事件後僅存的重大司法爭議之一，如今隨著中國最高法院介入並撤銷死刑，這起延宕多年的跨國毒品案出現了關鍵轉折。

