扯！南韓Bithumb誤向用戶發送62萬枚比特幣 引發拋售暴跌

南韓加密貨幣交易所Bithumb，錯誤發送62萬枚比特幣給用戶。Bithumb交易所示意圖。（彭博）

太離譜！南韓加密貨幣交易所Bithumb，昨（6日）向249名用戶發送總計62萬韓元（約新台幣1.3萬元）活動獎金時，錯誤發成了62萬枚比特幣，部分用戶在發現天降大獎後連忙拋售，一時之間造成Bithumb平台的比特幣暴跌。

據《韓聯社》報導，Bithumb表示，活動獎金是在6日晚間7時發送，公司在7時20分許發現疏失，從7時35分開始阻止交易和提領，但還是有用戶立刻賣掉比特幣，使得Bithumb當下原本1枚9800萬韓元（約新台幣211.5萬元）的比特幣，暴跌至1枚8111萬韓元（約新台幣175萬元）。

Bithumb指出，公司最初追回了61萬8212枚比特幣，至於1788枚已被賣掉，後續又陸續取回，還剩125枚流落在外，換算目前市價為133億韓元（約新台幣2.87億元）。

不過，Bithumb這起事件引發民眾懷疑有「幽靈比特幣」，因為去年第3季的資料上來看，Bithumb一共保管了4萬2619枚比特幣，怎麼可能現在一口氣能發出62萬枚。

對此，Bithumb強調公司有嚴格的會計管理，客戶帳號裡實際有多少枚就會顯示多少，至於因拋售引發的波動在5分鐘內恢復，預防清算系統也有正常運作，沒有用戶因異常波動導致爆倉。

