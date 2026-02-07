日本眾議院明大選 矢板明夫：三股援軍讓自民黨勝券在握

日本眾議院大選將於8日投開票，民調顯示自民黨氣勢持續擴大，席次有很高機會單獨過半。圖為日本首相高市早苗。（法新社）

日本眾議院大選將於8日投開票，民調顯示自民黨氣勢持續擴大，席次有很高機會單獨過半。資深媒體人矢板明夫也發文分析，近日接連出現三股強力援軍，讓自民黨的氣勢一路往上衝，這三股援軍分別來自台灣、美國以及東京都的小池百合子知事。

矢板明夫在臉書發文指出，日本的眾議院選舉已經進入最後階段，從目前各家民調來看，由高市早苗率領的自民黨，勝選的可能性非常高。最近這幾天，更是接連出現三股強力援軍，讓自民黨的氣勢一路往上衝。

矢板明夫說明，第一股援軍，來自台灣。台積電董事長魏哲家親自拜訪日本首相官邸，並且明確表態，將在日本設立三奈米先進製程。這件事對日本選民來說，非常有感。不是口號，而是實實在在的投資、工作機會與產業升級。對高市政府而言，這等於向選民證明，過去力挺台灣，現在真的得到了回報，對日本經濟是大大的加分。

矢板明夫，同時，這也是台灣外交的一個高光時刻。高市首相在選舉最忙的時候，取消助選行程，特地回到東京接見魏哲家，這本身就傳遞出一個很清楚的訊號：日本高度重視台灣。現在中國雖然在國際上打壓台灣，但台灣的台積電，到美國可以直接見到現任總統川普；到日本可以見到首相高市早苗。這說明台灣在國際上舉足輕重的地位，以及受到重視的程度。

矢板明夫指出，第二股援軍，來自美國。現任總統川普公開表態支持高市首相，這在日本選舉中是非常罕見的。美國向來不輕易押寶，一旦表態，背後一定經過完整評估。美國擁有全世界最強的情報分析部門，這也讓不少日本選民認為，高市的路線不但站得住腳，而且在國際上是被看好的。

矢板明夫提到，第三股援軍，來自東京都的小池百合子知事。她過去與自民黨有過不少恩怨，甚至多次正面對抗，但高市上任後，以後輩身分多次親自拜訪、低姿態溝通，最終促成和解。這次小池專門騰出時間為東京各選區的多位自民黨候選人站台，等於宣告「大和解」，對選情的加分效果非常明顯。

矢板明夫在文末總結，綜合來看，高市早苗不只個人魅力強，還同時拿到了台灣、美國與東京地方勢力的支持。自民黨已經勝券在握了。

